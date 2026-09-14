فضيحة تلاحق مدرب كرة قدم.. هذا ما كان يفعله داخل غرف تبديل الملابس!

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وذكرت شرطة مدينة أن الهاتف يعود إلى بريبِل، البالغ 48 عاماً، وهو مدرج على موقع المدرسة كمدرب أول لفريق كرة القدم.وجرى توقيف بريبِل داخل المدرسة، الجمعة، بعد من إبلاغ أحد الأهالي الشرطة بأن طالباً عثر على هاتف يصوّر داخل غرفة ملابس في المدرسي.وبحسب الشرطة، اكتشف الطالب وعدد من زملائه أن الهاتف كان يسجلهم أثناء تبديل ملابسهم، فأوقفوا التسجيل، وحذفوا الفيديو، ثم سلّموا الهاتف إلى أحد المعلمين.وأعلنت منطقة "Tracy Unified School District" التعليمية وضع بريبِل في إجازة إلى حين انتهاء التحقيق.وقال قائد شرطة ترايسي، سيكو ميلينغتون، إن الأطفال يستحقون الشعور بالأمان في المدرسة وفي كل مكان يفترض أن يتعلموا فيه وينموا ويعيشوا طفولتهم. وأضاف أن الشرطة ممتنة للطلاب الذين أبلغوا البالغين بالحادثة، وللعناصر والمحققين الذين تحركوا سريعاً للتحقيق فيها.ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية حول مدة التسجيل أو عدد الطلاب الذين ظهروا فيه، فيما لا يزال التحقيق مستمراً.