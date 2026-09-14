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رياضة

فضيحة تلاحق مدرب كرة قدم.. هذا ما كان يفعله داخل غرف تبديل الملابس!

Lebanon 24
14-09-2026 | 15:03
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فضيحة تلاحق مدرب كرة قدم.. هذا ما كان يفعله داخل غرف تبديل الملابس!
فضيحة تلاحق مدرب كرة قدم.. هذا ما كان يفعله داخل غرف تبديل الملابس! photos 0
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أوقفت الشرطة في ولاية كاليفورنيا مدرب فريق كرة القدم في مدرسة "Tracy high school"، بعدما عُثر على هاتف محمول يسجل الطلاب أثناء تبديل ملابسهم داخل غرفة الملابس، بحسب ما أعلنت الشرطة.
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وذكرت شرطة مدينة ترايسي أن الهاتف يعود إلى جيفري بريبِل، البالغ 48 عاماً، وهو مدرج على موقع المدرسة كمدرب أول لفريق كرة القدم.

وجرى توقيف بريبِل داخل المدرسة، الجمعة، بعد يوم واحد من إبلاغ أحد الأهالي الشرطة بأن طالباً عثر على هاتف يصوّر داخل غرفة ملابس في الحرم المدرسي.
California high school football coach arrested after player makes disturbing discovery in locker room - Yahoo Sports


وبحسب الشرطة، اكتشف الطالب وعدد من زملائه أن الهاتف كان يسجلهم أثناء تبديل ملابسهم، فأوقفوا التسجيل، وحذفوا الفيديو، ثم سلّموا الهاتف إلى أحد المعلمين.

وأعلنت منطقة "Tracy Unified School District" التعليمية وضع بريبِل في إجازة إلى حين انتهاء التحقيق.

وقال قائد شرطة ترايسي، سيكو ميلينغتون، إن الأطفال يستحقون الشعور بالأمان في المدرسة وفي كل مكان يفترض أن يتعلموا فيه وينموا ويعيشوا طفولتهم. وأضاف أن الشرطة ممتنة للطلاب الذين أبلغوا البالغين بالحادثة، وللعناصر والمحققين الذين تحركوا سريعاً للتحقيق فيها.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية حول مدة التسجيل أو عدد الطلاب الذين ظهروا فيه، فيما لا يزال التحقيق مستمراً.
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