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رياضة

لاعب متّهم بتعنيف طليقته أمام طفله.. هذه تفاصيل القضية

Lebanon 24
14-09-2026 | 16:09
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لاعب متّهم بتعنيف طليقته أمام طفله.. هذه تفاصيل القضية
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توصل لاعب فريق بالميراس تحت 20 عاماً، فيليبي تيريزا، وطليقته مارسيل باربوسا إلى اتفاق يقضي بمعالجة القضية بينهما بشكل توافقي وبعيداً عن الإعلام، بعد الاتهامات التي أدت إلى إبعاد اللاعب عن الفريق.
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وبحسب موقع "UOL"، دخل محامو الطرفين في محادثات مباشرة، مؤكدين أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو حماية ابنهما دافي، البالغ عاماً و8 أشهر، وتجنيبه تداعيات الخلاف العلني بين والديه.
Felipe Teresa, atacante do sub-20 do Palmeiras


وجاء في بيان صدر الإثنين أن الطرفين قررا التعامل مع المسائل المرتبطة بالقضية بصورة خاصة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة حصلت في سياق "ضغط عاطفي كبير"، دفع إلى تصريحات ومنشورات علنية كُتبت "في لحظة انفعال".

لكن البيان لم يحسم مسألة الاعتداء المزعوم الذي تحدثت عنه مارسيل. وأكد ممثلو الطرفين أن أي وقائع أو مسؤوليات محتملة ستُناقش وتُثبت أمام الجهات المختصة، إذا اقتضى الأمر، مع ضمان حق الدفاع والرد.

كما أكد تيريزا أنه يقدم كل الدعم اللازم لابنه، فيما شدد الطرفان على أن الأولوية الآن هي حماية خصوصية الطفل وصورته وسلامته ورفاهيته، ولذلك لن تُنشر تفاصيل إضافية عن القضية في الوقت الحالي.

وكانت مارسيل باربوسا قد كشفت الاتهام علناً، الأحد، عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل، قالت فيه إنها تعرضت لاعتداء من اللاعب خلال شجار وقع أثناء رحلة بين ساو باولو وريو دي جانيرو في 15 آب، وكان طفلهما برفقتهما.

وبحسب روايتها، فإن تيريزا ركلها ثم وجه لها لكمة على أنفها، مشيرة إلى أن الخلاف بدأ بسبب نقاش حول خططهما لحضور حفلة، قبل أن تتطور الأمور بعد تخلصها من ملابس كان اللاعب ينوي ارتداءها في المناسبة.

وقالت مارسيل أيضاً إنها توجهت إلى مركز للشرطة بعد الحادثة، فيما قرر بالميراس إبعاد اللاعب عقب انتشار الاتهامات.

وتبقى القضية حتى الآن في إطار الاتهامات غير المحسومة، بانتظار ما إذا كانت ستُستكمل أمام السلطات المختصة، أو ستبقى ضمن مسار خاص يحاول الطرفان من خلاله احتواء الخلاف وحماية الطفل.
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