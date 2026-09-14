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رياضة

روما يعبر تورينو بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي

Lebanon 24
14-09-2026 | 16:45
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روما يعبر تورينو بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
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حافظ روما على انطلاقته المثالية في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على مضيفه تورينو بهدفين دون مقابل، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

افتتح دونيل مالين التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة محققا انتصاره الرابع تواليا، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الذي يواجه أودينيزي لاحقا، فيما بقي تورينو في المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط.

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