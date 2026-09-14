روما يعبر تورينو بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي

حافظ على انطلاقته المثالية في ، بعدما تغلب على مضيفه بهدفين دون مقابل، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

افتتح دونيل مالين التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة محققا انتصاره الرابع تواليا، بفارق ثلاث نقاط عن الذي يواجه أودينيزي لاحقا، فيما بقي تورينو في المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط.