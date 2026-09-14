10 ملايين جنيه مجمّدة.. تحقيق جنائي يلاحق أموال الدوري الإنكليزي

ستبقى أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني يحتفظ بها الدوري الإنكليزي الممتاز مجمّدة لأربعة أشهر إضافية، مع استمرار تحقيق جنائي دولي مرتبط بشركة "Sorare"، الشريك السابق في ألعاب الفانتازي والبطاقات الرقمية. فبحسب موقع "Global Gaming Insider"، حصلت للجريمة في "NCA" في كانون الثاني 2026 على أمر بتجميد حساب يضم 10,024,041.33 جنيه إسترليني، إضافة إلى الفوائد المتراكمة. وقررت محكمة وستمنستر الجزئية تمديد هذا الإجراء بناءً على طلب الوكالة، بينما تواصل السلطات ونظيرتها في لوكسمبورغ التحقيق.

وقال القاضي سام غوزي إن التجميد ضروري لمنع تبديد أموال يُشتبه بأنها قد تكون عائدات سلوك جنائي. لكن المحكمة أوضحت في الوقت نفسه أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الدوري الإنكليزي الممتاز نفسه ارتكب أي مخالفة قانونية.

وتعود القضية إلى التدقيق في الوضع التنظيمي لشركة "Sorare" داخل بريطانيا. فقد بدأت لجنة المقامرة البريطانية منذ عام 2021 دراسة ما إذا كانت خدمات الشركة تدخل ضمن أنشطة المقامرة، قبل أن توجه لاحقاً اتهاماً للمشغل الفرنسي بتوفير تسهيلات مقامرة من دون ترخيص، بموجب قانون المقامرة لعام 2005.

وكانت "Sorare" قد وقعت عام 2023 اتفاقاً لمدة 4 سنوات مع الدوري الإنكليزي الممتاز، قيل إن قيمته بلغت 120 مليون جنيه إسترليني، لإنتاج بطاقات رقمية مرخصة للاعبي الدوري ضمن منصتها الخاصة بلعبة الفانتازي.

واستمعت المحكمة إلى أن الدوري الإنكليزي واصل تلقي مدفوعات حتى حزيران 2025، وأن "Sorare" لا تزال مدينة له بمبلغ 7.5 ملايين جنيه متعلق بموسم 2025-2026.

وتبقى ملاحقة لجنة المقامرة منفصلة عن تحقيق الوكالة الوطنية للجريمة. أما محاكمة "Sorare" أمام محكمة برمنغهام الجزئية، والتي كانت مقررة في حزيران 2026، فقد أُرجئت إلى 7 حزيران 2027.

وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الضغوط على علاقات بشركات المقامرة. فقد أجرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة مشاورات لجعل إعلان الأندية والهيئات الرياضية عن شركات مقامرة غير مرخصة، أو قبول رعايتها، جريمة جنائية. والموعد المفضل لتطبيق ذلك هو آب 2027، قبل انطلاق موسم 2027-2028.

ورغم هذه الإجراءات، تواصل "Sorare" تشغيل منصتها، وأدخلت خلال 2026 صيغاً جديدة للعبة وتحديثات على منتج كرة القدم، بينها صيغة "Sorare Set" وموسم "Sorare 27".