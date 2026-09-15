تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد غياب لعقود.. دوري البيسبول النسائي يعود إلى أميركا

Lebanon 24
15-09-2026 | 00:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد غياب لعقود.. دوري البيسبول النسائي يعود إلى أميركا
بعد غياب لعقود.. دوري البيسبول النسائي يعود إلى أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد غياب امتد 72 عاماً، عاد دوري البيسبول النسائي المحترف إلى الولايات المتحدة، مع انطلاق الموسم الأول من دوري البيسبول النسائي المحترف "WPBL" في الأول من آب 2026، فاتحاً أمام اللاعبات مساراً احترافياً افتقدته اللعبة منذ خمسينيات القرن الماضي.
Advertisement

ويضم الدوري 4 فرق تمثل مدناً أميركية كبرى، هي نيويورك هايتس، وبوسطن هانترز، ولوس أنجلوس كوينز، وسان فرانسيسكو فايربيلز.

ورغم ارتباط الفرق بهذه المدن، أقيمت جميع مباريات الموسم الأول في موقع محايد هو ملعب روبن روبرتس بمدينة سبرينغفيلد في ولاية إلينوي، في محاولة لتجميع المنافسات وتقليل التكاليف خلال مرحلة التأسيس.

وتضمن الموسم العادي 30 مباراة امتدت من الأول من آب حتى 6 ايلول، بواقع 15 مباراة لكل فريق، قبل انتقال الفرق الأربعة إلى الأدوار الإقصائية.

عودة بعد 72 عاماً

تستمد التجربة أهميتها من تاريخ البيسبول النسائي في الولايات المتحدة، الذي كان أبرز فصوله دوري البيسبول الأميركي للفتيات المحترفات "AAGPBL"، والذي استمر من عام 1943 حتى 1954.

وبعد انتهاء ذلك الدوري، ظهرت محاولات وتجارب متفرقة، لكن موسم 2026 يمثل عودة أول دوري أميركي محترف بالكامل للسيدات منذ أكثر من سبعة عقود.

ولم تقتصر التجربة على اللاعبات الأميركيات. فقد تقدم أكثر من 600 لاعبة من 10 دول إلى الاختبارات المفتوحة التي سبقت الموسم، قبل تأهل 120 لاعبة إلى مسودة الاختيار التي أجريت في نوفمبر 2025.

وشهدت المسودة اختيار لاعبات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وأستراليا وفرنسا وإنجلترا وكوراساو، ما منح الدوري طابعاً دولياً منذ موسمه الأول.

واختار كل فريق 30 لاعبة في المسودة، قبل تقليص القوائم المشاركة في الموسم.
مواضيع ذات صلة
هاني العمري يعود إلى الواجهة بعد غياب لسنوات
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعبة كورية تعود إلى القمة بعد غياب 10 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ألف عام من الغياب.. "نسيج بايو" التاريخي يعود إلى بريطانيا
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"سمعت أنكم اشتقتم إليّ".. ميلانيا ترامب تعود بعد غياب أثار التكهنات
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 12:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الاختيار

نيويورك

اليابان

جمهورية

فرنسا

كوريا

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-15
Lebanon24
02:00 | 2026-09-15
Lebanon24
23:00 | 2026-09-14
Lebanon24
16:45 | 2026-09-14
Lebanon24
16:09 | 2026-09-14
Lebanon24
15:03 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24