بعد غياب لعقود.. دوري البيسبول النسائي يعود إلى أميركا

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بعد غياب امتد 72 عاماً، عاد البيسبول النسائي المحترف إلى ، مع انطلاق الموسم الأول من دوري البيسبول النسائي المحترف "WPBL" في الأول من آب 2026، فاتحاً أمام اللاعبات مساراً احترافياً افتقدته اللعبة منذ خمسينيات القرن الماضي.ويضم الدوري 4 فرق تمثل مدناً أميركية كبرى، هي هايتس، وبوسطن هانترز، ولوس أنجلوس كوينز، وسان فرانسيسكو فايربيلز.ورغم ارتباط الفرق بهذه المدن، أقيمت جميع مباريات الموسم الأول في موقع محايد هو ملعب روبن روبرتس بمدينة سبرينغفيلد في ولاية إلينوي، في محاولة لتجميع المنافسات وتقليل التكاليف خلال مرحلة التأسيس.وتضمن الموسم العادي 30 مباراة امتدت من الأول من آب حتى 6 ايلول، بواقع 15 مباراة لكل فريق، قبل انتقال الفرق الأربعة إلى الأدوار الإقصائية.تستمد التجربة أهميتها من تاريخ البيسبول النسائي في الولايات المتحدة، الذي كان أبرز فصوله دوري البيسبول الأميركي للفتيات المحترفات "AAGPBL"، والذي استمر من عام 1943 حتى 1954.وبعد انتهاء ذلك الدوري، ظهرت محاولات وتجارب متفرقة، لكن موسم 2026 يمثل عودة أول دوري أميركي محترف بالكامل للسيدات منذ أكثر من سبعة عقود.ولم تقتصر التجربة على اللاعبات الأميركيات. فقد تقدم أكثر من 600 لاعبة من 10 دول إلى الاختبارات المفتوحة التي سبقت الموسم، قبل تأهل 120 لاعبة إلى مسودة التي أجريت في نوفمبر 2025.وشهدت المسودة اختيار لاعبات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وأستراليا وفرنسا وإنجلترا وكوراساو، ما منح الدوري طابعاً دولياً منذ موسمه الأول.واختار كل فريق 30 لاعبة في المسودة، قبل تقليص القوائم المشاركة في الموسم.