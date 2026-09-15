بعد هدف هالاند في مان يونايتد.. استبعاد حكمي الفيديو

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لم تسند إلى مات دونوهيو، حكم تقنية الفيديو المساعد الذي صادق على الهدف الحاسم لإرلينغ في فوز 1-0 على ، أي مباراة في الممتاز خلال الجولة المقبلة.كما لم يكلف مساعده أنتروبوس بأي مهمة تحكيمية، بعدما أقرت المحترفين في بيان أن تقنية الفيديو أخطأت في احتساب هدف هالاند.واتخذ رئيس لجنة الحكام، هاوارد ويب، وفريقه المعاون القرار، فيما لا يتوقع عودة أي من الحكمين إلى مهامهما قبل انتهاء فترة التوقف الدولي على الأقل.وكان هدف هالاند في الشوط الثاني قد أُلغي في البداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسب عقب مراجعة تقنية الفيديو التي خلصت إلى أن المهاجم النرويجي لم يكن في موقف تسلل.لكن لجنة الحكام أوضحت لاحقا أن فريق تقنية الفيديو لم يأخذ في الاعتبار تأثير زميله إنزو ، الذي حاول لعب من موقف تسلل، وهو ما كان يستوجب الإبقاء على قرار.