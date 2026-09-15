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رياضة

بعد هدف هالاند في مان يونايتد.. استبعاد حكمي الفيديو

Lebanon 24
15-09-2026 | 04:00
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لم تسند إلى مات دونوهيو، حكم تقنية الفيديو المساعد الذي صادق على الهدف الحاسم لإرلينغ هالاند في فوز مانشستر سيتي 1-0 على مانشستر يونايتد، أي مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الجولة المقبلة.
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كما لم يكلف مساعده بليك أنتروبوس بأي مهمة تحكيمية، بعدما أقرت لجنة الحكام المحترفين في بيان أن تقنية الفيديو أخطأت في احتساب هدف هالاند.

واتخذ رئيس لجنة الحكام، هاوارد ويب، وفريقه المعاون القرار، فيما لا يتوقع عودة أي من الحكمين إلى مهامهما قبل انتهاء فترة التوقف الدولي على الأقل.

وكان هدف هالاند في الشوط الثاني قد أُلغي في البداية بداعي التسلل، قبل أن يحتسب عقب مراجعة تقنية الفيديو التي خلصت إلى أن المهاجم النرويجي لم يكن في موقف تسلل.

لكن لجنة الحكام أوضحت لاحقا أن فريق تقنية الفيديو لم يأخذ في الاعتبار تأثير زميله إنزو فرنانديز، الذي حاول لعب الكرة من موقف تسلل، وهو ما كان يستوجب الإبقاء على قرار.
 
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