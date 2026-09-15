برشلونة يستقر على خليفة فليك

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ضع عينه على مدرب إسباني ليكون المستقبلي للمدير الفني هانزي ، وذلك رغم النجاح الباهر الذي حققه الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الألماني على مدار العامين الماضيين.ورغم أن النادي لم يفز بعد بلقب ، إلا أنه تحول ليصبح -ربما- الفريق الأفضل أداءً في حتى الآن هذا الموسم.ومع ذلك، فإن الحقيقة الواقعية بشأن نجاح هي أن حقبة فليك قد لا تدوم طويلاً، حيث ينتهي عقد المدرب الألماني في عام 2028، ولم يبدِ المدرب الألماني مؤشرات تذكر على رغبته في الاستمرار لما بعد ذلك التاريخ.