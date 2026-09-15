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رياضة

برشلونة يستقر على خليفة فليك

Lebanon 24
15-09-2026 | 07:20
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ضع نادي برشلونة عينه على مدرب إسباني ليكون الخليفة المستقبلي للمدير الفني هانزي فليك، وذلك رغم النجاح الباهر الذي حققه الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الألماني على مدار العامين الماضيين.
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ورغم أن النادي لم يفز بعد بلقب دوري أبطال أوروبا، إلا أنه تحول ليصبح -ربما- الفريق الأفضل أداءً في أوروبا حتى الآن هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن الحقيقة الواقعية بشأن نجاح برشلونة هي أن حقبة فليك قد لا تدوم طويلاً، حيث ينتهي عقد المدرب الألماني في عام 2028، ولم يبدِ المدرب الألماني مؤشرات تذكر على رغبته في الاستمرار لما بعد ذلك التاريخ.
 
يدرك برشلونة هذا الواقع تماماً، ويبدو أنه يمتلك بالفعل خطة لخلافة فليك.

ووفقاً لصحيفة (SPORT) فإن اسم سيسك فابريغاس يكتسب زخماً داخل النادي كخيار محتمل لتولي تدريب برشلونة مستقبلاً، وسط إجماع واسع بين قيادة النادي حول المدرب الكتالوني.

ومن المهم التأكيد على أن برشلونة لا يبحث حالياً بشكل نشط عن مدرب جديد، فالنادي لا يزال راضياً تماماً عن عمل فليك، وسيكون سعيداً بمواصلة المشوار مع المدرب الألماني الذي يمتد عقده حتى عام 2028، متضمناً خيار التمديد لموسم إضافي.

وبناءً على ذلك، فإن الاهتمام بفابريغاس يندرج ضمن إطار التقييم للمدى المتوسط أو الطويل، وليس كعملية جارية حالياً لاستبدال فليك. (إرم نيوز) 
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