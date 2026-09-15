إليكم أبرز 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة "ليكيب" عن أبرز الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية للموسم الحالي تزامنا مع إقامة نهائي بين وإنتر .

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وذكرت "ليكيب" أن الإسباني لامين جمال أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة بعد تألقه بشكل لافت مع فريقه في الموسم الحالي كما أنه يملك جميع المقومات التي تجعله الأبرز في سباق الجائزة الفردية هذا العام.



بينما دخل عثمان ديمبلي جناح سان جيرمان حسابات الترشيح بقوة خاصة إذا نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقب أبطال لأول مرة في تاريخه وتقديم أداء فردي حاسم أمام إنتر ميلان في النهائي.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نهائي دوري أبطال أوروبا ثم للأندية سيكونان المحطتين الأهم لتحديد مصير الذهبية خصوصا وأن لجنة التحكيم المكونة من 100 صحفي حول العالم ستغلق باب التصويت في نهاية أغسطس، قبل الحفل الرسمي يوم 22 سبتمبر.