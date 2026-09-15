إليكم أبرز 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وذكرت "ليكيب" أن الإسباني لامين جمال أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة بعد تألقه بشكل لافت مع فريقه برشلونة
في الموسم الحالي كما أنه يملك جميع المقومات التي تجعله الأبرز في سباق الجائزة الفردية هذا العام.
بينما دخل عثمان ديمبلي جناح باريس
سان جيرمان حسابات الترشيح بقوة خاصة إذا نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقب دوري
أبطال أوروبا
لأول مرة في تاريخه وتقديم أداء فردي حاسم أمام إنتر ميلان في النهائي.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نهائي دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم
للأندية سيكونان المحطتين الأهم لتحديد مصير الكرة
الذهبية خصوصا وأن لجنة التحكيم المكونة من 100 صحفي حول العالم ستغلق باب التصويت في نهاية أغسطس، قبل الحفل الرسمي يوم 22 سبتمبر.
واعتبرت الصحيفة أن لامين جمال قد يكون المفاجأة الكبرى هذا العام خاصة أنه قدم مستويات رائعة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ويمثل الجيل الجديد من النجوم الذين من المتوقع لهم الفوز بالجوائز الفردية الفترة المقبلة.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الأول في لندن
وسيمثل هذا الحفل النسخة السبعين في تاريخ الجائزة. (روسيا اليوم)