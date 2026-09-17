تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

برشلونة يحلق منفردا في صدارة "الليغا"

Lebanon 24
17-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برشلونة يحلق منفردا في صدارة الليغا
برشلونة يحلق منفردا في صدارة الليغا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواصل نادي برشلونة سلسلة عروضه القوية محليا وقاريا، بعدما سحق ضيفه راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
Advertisement

قاد البرازيلي رافينيا، نجم الفريق وقائده، كتيبة برشلونة إلى هذا الانتصار الكاسح بتسجيله ثلاثية (هاتريك)، جاء هدفان منها من ركلتي جزاء في الدقائق 25 و42 و67. وتوزعت بقية الأهداف على جواو كانسيلو وأسيير فيلاليبري لاعب سانتاندير الذي سجل في مرمى فريقه بالخطأ، وغابرييل جيسوس ولامين يامال في الدقائق 8 و36 و79 و89.

ولم يتوقف مد الهجوم الكتالوني عند هذا الحد، إذ أهدر يامال ركلة جزاء في الدقيقة 45، كما ألغى الحكم هدفا للاعب الإسباني الواعد في الدقيقة 72 بداعي التسلل.

في المقابل، سجل ماجيت غوي وياسر زابيري هدفي الضيوف في الدقيقتين 30 و65، في محاولة لتقليص الفارق لم تمنع برشلونة من مواصلة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده الهجومي إلى 33 هدفا في سبع مباريات بجميع المسابقات، بعد فوزه 5-1 على فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وانفرد الفريق الكتالوني، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، بقمة الترتيب برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سانتاندير الصاعد حديثا هذا الموسم عند 7 نقاط في المركز العاشر.
مواضيع ذات صلة
تراجع "القوات" عن صدارة المشهد النيابي
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط في "الليغا"
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الإسرائيلية 13: إسرائيل تستعد لإمكانية مهاجمة إيران بشكل منفرد
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب مسيحي...من صانع توازنات إلى صوت منفرد
lebanon 24
Lebanon24
17/09/2026 12:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

نادي برشلونة

ريال مدريد

البرازيل

أوروبا

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-17
Lebanon24
02:00 | 2026-09-17
Lebanon24
00:35 | 2026-09-17
Lebanon24
23:00 | 2026-09-16
Lebanon24
16:34 | 2026-09-16
Lebanon24
13:58 | 2026-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24