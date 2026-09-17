برشلونة يحلق منفردا في صدارة "الليغا"

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يواصل سلسلة عروضه القوية محليا وقاريا، بعدما سحق ضيفه راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة السادسة من .قاد البرازيلي رافينيا، نجم الفريق وقائده، كتيبة إلى هذا الانتصار الكاسح بتسجيله ثلاثية (هاتريك)، جاء هدفان منها من ركلتي جزاء في الدقائق 25 و42 و67. وتوزعت بقية الأهداف على جواو كانسيلو وأسيير فيلاليبري لاعب سانتاندير الذي سجل في مرمى فريقه بالخطأ، وغابرييل جيسوس ولامين يامال في الدقائق 8 و36 و79 و89.ولم يتوقف مد الهجوم الكتالوني عند هذا الحد، إذ أهدر يامال ركلة جزاء في الدقيقة 45، كما ألغى الحكم هدفا للاعب الإسباني الواعد في الدقيقة 72 بداعي التسلل.في المقابل، سجل ماجيت غوي وياسر زابيري هدفي الضيوف في الدقيقتين 30 و65، في محاولة لتقليص الفارق لم تمنع برشلونة من مواصلة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء.