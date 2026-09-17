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رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بكأس كامبيونيس

Lebanon 24
17-09-2026 | 02:00
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ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بكأس كامبيونيس
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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي الأمريكي للتتويج بكأس كامبيونيس 2026، بعدما سجل وصنع خلال الفوز على كروز أزول المكسيكي، بثنائية نظيفة، فجر الخميس، على ملعب "نو" بمدينة ميامي.
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وسجل ميسي هدفه رقم 100 في مسيرته مع إنتر ميامي، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 24، عقب تحويله عرضية متقنة من الأوروغوياني لويس سواريز بضربة رأس إلى داخل الشباك. 
ولم يكتفِ ميسي بالتسجيل، إذ واصل تألقه بعدما صنع الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 81، بعدما أرسل عرضية متقنة نجح البرازيلي كاسيميرو في تحويلها إلى هدف بضربة رأس.
وبهذا التتويج، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 5 ألقاب في تاريخه، بعدما كان النادي بلا أي بطولة عند انضمام ميسي إلى صفوفه عام 2023.

كما حصد ميسي اللقب رقم 49 في مسيرته مع كرة القدم، ليعزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات على مر العصور.
 
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الأرجنتيني ليونيل ميسي

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