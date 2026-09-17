كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

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رفع الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من البطولات إلى 49 لقبًا في مسيرته مع ، بعدما قاد إنتر ميامي الأميركي للتتويج بكأس كامبيونيس.وجاء تتويج ميسي مع إنتر ميامي بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي شهدت تسجيل النجم الأرجنتيني هدفًا وصناعته هدفًا آخر، ليواصل حصد الألقاب خلال مسيرته الحافلة.ويتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، بعدما وصل إلى اللقب رقم 49، عقب إضافة كأس كامبيونيس إلى قائمة ألقابه.وتوج ميسي بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني مع ، إلى جانب 8 ألقاب في كأس السوبر الإسباني و7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.و حصد ميسي 4 مرات، وتوج بكأس السوبر 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة.وخلال تجربته مع ، توج ميسي بلقب الدوري الفرنسي مرتين، إضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.وعلى المستوى الدولي، حقق ميسي لقب كوبا أميركا مرتين، وكأس العالم مرة واحدة مع منتخب الأرجنتين، إلى جانب لقب كأس الأبطال "فايناليسيما" مرة واحدة.و توج ميسي ببطولة للشباب تحت 20 عامًا مرة واحدة، وحصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية مرة واحدة.