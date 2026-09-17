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رياضة

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 04:00
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كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟
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رفع الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من البطولات إلى 49 لقبًا في مسيرته مع كرة القدم، بعدما قاد إنتر ميامي الأميركي للتتويج بكأس كامبيونيس.
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وجاء تتويج ميسي مع إنتر ميامي بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-0، في المباراة التي شهدت تسجيل النجم الأرجنتيني هدفًا وصناعته هدفًا آخر، ليواصل حصد الألقاب خلال مسيرته الحافلة.
ويتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، بعدما وصل إلى اللقب رقم 49، عقب إضافة كأس كامبيونيس إلى قائمة ألقابه.

وتوج ميسي بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، إلى جانب 8 ألقاب في كأس السوبر الإسباني و7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا. 
و حصد ميسي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وتوج بكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة.

وخلال تجربته مع باريس سان جيرمان، توج ميسي بلقب الدوري الفرنسي مرتين، إضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.
وعلى المستوى الدولي، حقق ميسي لقب كوبا أميركا مرتين، وكأس العالم مرة واحدة مع منتخب الأرجنتين، إلى جانب لقب كأس الأبطال "فايناليسيما" مرة واحدة.

و توج ميسي ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مرة واحدة، وحصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية مرة واحدة.
 
أما مع إنتر ميامي، فقد حصد ميسي معه 5 بطولات، على النحو التالي: كأس الدوريات مرة واحدة، ودرع المشجعين بالدوري الأمريكي مرة واحدة، وبطولة المنطقة الشرقية مرة واحدة، وكأس الدوري الأميركي مرة واحدة وأضاف إلى خزائنه كأس كامبيونيس، ليصبح إجمالي بطولاته 49 لقبًا طوال مسيرته.



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