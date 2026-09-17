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رياضة

منذ 111 عاما.. برشلونة يحقق أفضل انطلاقة له

Lebanon 24
17-09-2026 | 08:09
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منذ 111 عاما.. برشلونة يحقق أفضل انطلاقة له
منذ 111 عاما.. برشلونة يحقق أفضل انطلاقة له photos 0
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واصل برشلونة بدايته القوية للموسم، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي في جميع المسابقات، ليحقق أفضل انطلاقة في تاريخه من حيث عدد الانتصارات المتتالية.
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وبحسب إحصائية نشرها الإحصائي الرياضي الإسباني أليكسيس مارتين تاماييو المعروف باسم MisterChip، فإن هذه أفضل انطلاقة للفريق الكتالوني منذ موسم 1915-1916، عندما فاز برشلونة أيضا بأول سبع مباريات له تحت قيادة المدرب جاك غرينويل، لكنه سجل آنذاك 44 هدفا.

وجاء الانتصار السابع هذا الموسم فجر الخميس، عندما اكتسح برشلونة ضيفه راسينغ بنتيجة 7-2، ليواصل بدايته الهجومية القوية، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ليرفع حصيلته إلى 33 هدفا في أول سبع مباريات هذا الموسم.

وكان برشلونة حقق في وقت سابق إنجازا اقتصاديا لافتا، بعدما تجاوزت إيراداته السنوية للمرة الأولى في تاريخه حاجز مليار يورو، مدفوعة بشكل أساسي بعودة استخدام ملعب كامب نو بعد أعمال إعادة التأهيل. (روسيا اليوم) 
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