بيكهام يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026

اعتبر الأسطورة الإنكليزي ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية إنتر ميامي الأميركي وقائد منتخب إنكلترا السابق، أن النجم يستحق الفوز بجائزة الذهبية لعام 2026.

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وشدد بيكهام أن "ليو" يستحق الكرة الذهبية بعدما واصل تألقه مع ناديه إنتر ميامي ومنتخب بلاده رغم بلوغه 39 عاما.وقال في تصريحات لوسائل إعلام إنكليزية عقب قيادة إنتر ميامي للتتويج بكأس كامبيونيس، بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي 2-0 اليوم الجمعة: "عندما تراه (ميسي) يفعل أشياء كهذه، وعندما ترى التي خاضها، لا يوجد لاعب يبلغ 39 عاما يفعل ذلك ويقدم هذا المستوى. إنه يستحق أن يكون ضمن المرشحين للكرة الذهبية، وبرأيي يجب أن يفوز بها". (روسيا اليوم)