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رياضة

يونس إبراهيم يشعل حماس جماهير برايتون بثنائية في شباك باريس

Lebanon 24
18-09-2026 | 00:22
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يونس إبراهيم يشعل حماس جماهير برايتون بثنائية في شباك باريس
يونس إبراهيم يشعل حماس جماهير برايتون بثنائية في شباك باريس photos 0
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واصل المصري الشاب يونس إبراهيم لفت الأنظار مع برايتون، بعدما قاد فريق تحت 21 عاماً للفوز على باريس سان جيرمان 2-1 في كأس الدوري الإنكليزي الممتاز الدولية، مسجلاً هدفي فريقه.
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وجاء الهدفان من ركلتين حرتين من خارج منطقة الجزاء، بواقع هدف في كل شوط.

وكان إبراهيم قد سجل هدفاً في فوز برايتون على ليستر سيتي 3-0 في دوري الشباب، قبل استدعائه إلى الفريق الأول وجلوسه على مقاعد البدلاء خلال الانتصار على كوفنتري سيتي 5-0.

وأشاد شانون روث، مدرب برايتون تحت 21 عاماً، بالمستوى الذي يقدمه اللاعب المصري، وقال في تصريحات نشرتها شبكة "theargus" البريطانية: "يعيش يونس حالة ممتازة حالياً".

وأضاف: "لقد نجح في التأقلم مع أسلوب لعبه، ويمتلك القدرة على اللعب في أدوار متأخرة نظراً لقدراته العالية على التعامل مع الكرة".

وتابع: "يونس يشكل خطورة حقيقية داخل منطقة الجزاء ومحيطها، وتتميز كراته الثابتة بمستوى عالٍ، ونحن متحمسون لما سيقدمه هذا الموسم".
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