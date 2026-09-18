يونس إبراهيم يشعل حماس جماهير برايتون بثنائية في شباك باريس

Advertisement

وجاء الهدفان من ركلتين حرتين من خارج منطقة الجزاء، بواقع هدف في كل شوط.وكان إبراهيم قد سجل هدفاً في فوز برايتون على 3-0 في الشباب، قبل استدعائه إلى الفريق الأول وجلوسه على مقاعد البدلاء خلال الانتصار على كوفنتري سيتي 5-0.وأشاد شانون روث، مدرب برايتون تحت 21 عاماً، بالمستوى الذي يقدمه اللاعب المصري، وقال في تصريحات نشرتها شبكة "theargus" : "يعيش يونس حالة ممتازة حالياً".وأضاف: "لقد نجح في التأقلم مع أسلوب لعبه، ويمتلك القدرة على اللعب في أدوار متأخرة نظراً لقدراته العالية على التعامل مع ".وتابع: "يونس يشكل خطورة حقيقية داخل منطقة الجزاء ومحيطها، وتتميز كراته الثابتة بمستوى عالٍ، ونحن متحمسون لما سيقدمه هذا الموسم".