هذه تشكيلة منتخب لبنان لكرة القدم

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سمّى المدير الفني لمنتخب الجزائري مجيد بوقرّة تشكيلةً مؤلفة من 23 لاعباً للوقفة الدولية المقبلة التي سيتخلّلها معسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، اضافةً الى مباراتين وديّتين تقامان في قرغيزستان.وفي مؤتمرٍ صحافي حاشد عقده الاتحاد اللبناني في فندق "موفنبيك"، اعتبر بوقرّة انه اطلق اليوم مشروعه من خلال التغييرات الواسعة التي بدأ في اجرائها، ومن خلال تخفيض معدّل اعمار اللاعبين.وقال بوقرّة: "أنا سعيد للعودة الى هنا، لأبدأ المشروع الذي قَدِمت من اجله، ويتمحور حول إعطاء الفرصة للاعبين شبان وجدد. إنها مرحلة ادخال دماء جديدة للمنتخب".وتابع: "كما تعلمون كان لدينا فريقاً أعطى كل ما عنده، وأريد ان اعطي أولئك اللاعبين حقّهم لناحية ما قدّموه. الآن نقلب الصفحة، لقد قَدِمت من اجل المشروع، ولتأسيس فريقٍ منافس خلال السنوات الخمس المقبلة".وأشار الى ان "الهدف الرئيس في هذه المرحلة هو الوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في أيلول من السنة المقبلة"، وقال: "سأستدعي العديد من اللاعبين، وتحديداً الشبان لأستكشف اذا كان لديهم القدرة لتقديم الإضافة للمنتخب. كل عملنا الفني والتكتيكي سينصبّ لكي نكون جاهزين للتصفيات، وذلك ابتداءً من المعسكر الذي سننخرط به الأسبوع المقبل".وردّاً على احد أسئلة الصحافيين حول خياراته وطريقة إبلاغه لاعبين دوليين مخضرمين بإستبعادهم من الخيارات، كشف بوقرّة، انه "بعد المباراة الأخيرة امام اليمن صارحني محمد حيدر وقاسم الزين بأن الوقت قد حان لافساح المجال امام جيلٍ جديد. أريد أن أوضح أنني لم أغلق الباب امام أي لاعب لم تتمّ تسميته اليوم بل ان الخيارات المستقبلية ستكون وفق الأداء الذي يقدّمه كل لاعب في الفترة المقبلة".كما كشف ان "المنتخب سيخوض مباراةً وديّة ضد فريق السد القطري على هامش المعسكر الذي سينخرط به ابتداءً من الثلاثاء المقبل في الدوحة، ويستمر حتى 28 الحالي حيث يسافر منتخبنا الى قرغيزستان لخوض وديّتين امام منتخبها ومنتخب المالديف".هذا، وقد شهدت التشكيلة استدعاء عددٍ من اللاعبين للمرّة الأولى، وهم: علي الرضا إسماعيل، بدر قوام، حسن قعفراني، جواو غابريال مخلوف، محمود زبيب، ورالف خوري، اضافةً الى عودة آخرين غابوا عن المنتخب أخيراً لاسبابٍ مختلفة، وعلى رأسهم الهجومي سامي مرهج وحسين شكرون.وتضم التشكيلة:لحراسة المرمى: مصطفى مطر (النجمة)، علي السبع (جويّا)، انطوان دويهي (الصفاء)للدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، ومحمد الحايك (النجمة)، بدر قوام وحسن قعفراني (جويّا)، جاد سمَيرَة (كارميوتيسا القبرصي)، جواو غابريال مخلوف (كومو الإيطالي)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي)للوسط: أحمد خير الدين (الأنصار)، (النجمة)، حسن سرور ووليد شور (جويّا)، محمود زبيب (العهد)للهجوم: (النجمة)، جيمي قازان (جويّا)، خليل بدر (الأنصار)، ليوناردو شاهين (أوديفولد السويدي)، سامي مرهج (ألفيركا البرتغالي)، حسين شكرون (هانوفر ٩٦ الألماني)، رالف خوري (أتلتيكو أوتاوا الكندي).