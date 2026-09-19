بعد خلاف الموسم الماضي.. أرتيتا وهورتسلر وجهاً لوجه مجدداً

يحل أرسنال ضيفاً على برايتون السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز، في مواجهة تعود فيها الأنظار إلى العلاقة بين المدربين ميكيل أرتيتا وفابيان هورتسلر، بعد الخلاف الذي نشب بينهما الموسم الماضي.

وكان هورتسلر قد انتقد أسلوب أرتيتا خلال خسارة برايتون أمام أرسنال 1-0 في آذار الماضي، قائلاً إن "فريقاً واحداً فقط حاول لعب "، ومتهماً أرسنال بـ"وضع قواعده الخاصة".

ورغم ذلك، أكد أرتيتا الجمعة أن الخلاف أصبح من الماضي، قائلاً: "كل ذلك انتهى. كل ذلك أصبح من الماضي"، معرباً عن احترامه لهورتسلر ولما يقدمه برايتون.

أما المدرب الألماني، فأكد هذا الأسبوع تمسكه بحقه في إبداء رأيه، لكنه هنأ أرسنال على تتويجه المستحق بلقب الدوري.

يحتل أرسنال صدارة الدوري بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية في بداية مشوار الدفاع عن اللقب، كما فاز في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أمام نابولي، وبلغ الدور الرابع من كأس الرابطة بعد فوزه على إيبسويتش الثلاثاء.

وشهدت مواجهة إيبسويتش تألق الموهبة الشابة ماكس داومان، البالغ 16 عاماً، بعدما سجل هدفين في أول ظهور له هذا الموسم.

وعن إمكانية حصول داومان على دور أكبر، قال أرتيتا إن أفضل طريقة لإثبات اللاعب نفسه هي تقديم المستوى داخل الملعب، وليس المطالبة بالفرصة خارجها.

وباحتساب الفوز على مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، حقق أرسنال سبعة انتصارات متتالية، ويحتاج إلى الفوز على برايتون لمعادلة أفضل بداية في تاريخ النادي الممتد لـ123 عاماً.

وقال أرتيتا إن تحقيق سبعة انتصارات متتالية يعكس صعوبة المستوى، مشيراً إلى أن الفريق أثبت قدرته على ترجمة ما ظهر في التدريبات إلى أداء داخل الملعب.

ماذا عن عقد أرتيتا؟

لم يوقّع أرتيتا بعد تمديد عقده مع أرسنال، رغم استمرار المفاوضات منذ أشهر، لكنه أكد عدم وجود ما يدعو للقلق، قائلاً إن الطرفين متفقان وسيتم إنجاز الأمر عندما يحين الوقت المناسب.

ويعود آخر انتصار لبرايتون على أرسنال إلى 14 أيار 2023، عندما فاز 3-0 على ملعب ، بأهداف جوليو إنسيسو ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبينيان.

وفي المواجهات الـ35 السابقة، فاز أرسنال 20 مرة مقابل 8 انتصارات لبرايتون.

الغيابات والتشكيلة المتوقعة

يُتوقع أن يعود برايتون إلى تشكيلته التي تغلبت على كوفنتري في آخر مباراة له بالدوري، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جاوين هادجام بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز على مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

ويغيب أو يُشكك في جاهزية كل من فيمي أزيز، إيفان فيرغسون، زادوك يوهانا، ماتس ويفر، جاك هينشلوود، كاورو ميتوما، يانكوبا مينتيه وستيفانوس تزيمس.

التشكيلة المتوقعة لبرايتون: فيربروغن؛ كاديوغلو، دانك، فوسكوفيتش، بوسكالي؛ غروس، عياري؛ غوميز، يالكويي، دي كويبر؛ كوستولاس.

وفي المقابل، غاب يوريان تيمبر عن مباراة إيبسويتش احترازياً، ومن المتوقع أن يكون متاحاً أمام برايتون، بينما تحوم الشكوك حول بييرو هينكابي وبن وايت وكريستيان موسكيرا، في حين يستمر غياب ويليام ساليبا بسبب إصابة في الظهر.

التشكيلة المتوقعة لأرسنال: رايا؛ تيمبر، كونسا، غابرييل، كالافيوري؛ غيماريش، رايس؛ ساكا، أوديغارد، تزوليس؛ هافيرتز.

وبحسب أوبتا، تبلغ حظوظ أرسنال للفوز 57 في المئة مقابل 29 في المئة لبرايتون.