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رياضة

انتحل صفة لاعب في دوري المحترفين… واصطاد 61 امرأة!

Lebanon 24
19-09-2026 | 01:45
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انتحل صفة لاعب في دوري المحترفين… واصطاد 61 امرأة!
انتحل صفة لاعب في دوري المحترفين… واصطاد 61 امرأة! photos 0
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI" أن ما لا يقل عن 35 امرأة إضافية تقدمن بادعاءات احتيال ضد دايجون لوف، الرجل المتهم بانتحال صفة لاعب في فريق "San Francisco 49ers" ومستثمر ثري لخداع نساء والاستيلاء على أموالهن.
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وبحسب صحيفة "The Guardian"، كانت السلطات الفيدرالية قد قالت سابقاً إن لوف خدع أكثر من 24 امرأة، تعرّف إلى عدد كبير منهن عبر تطبيقات المواعدة، وحصل منهن على ما يقارب 1.3 مليون دولار.

وكان لوف، البالغ 35 عاماً، قد أوقف في آب إلى جانب تايلور تشان، البالغة 18 عاماً، التي تتهمها السلطات بأنها شاركت في المخطط عبر تقديم نفسها على أنها مستشارته المالية. ووجهت إلى الاثنين تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، من دون صدور حكم نهائي بحقهما حتى الآن.

ويقول المحققون إن لوف استخدم هويات مزيفة بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وحسابات استثمارية مختلقة، ومكالمات فيديو جرى إعدادها مسبقاً بمشاركة تشان، بهدف إقناع الضحايا بأنه شخص ثري وموثوق.

وبحسب الادعاء، قدّم نفسه لبعض النساء على أنه لاعب سابق في دوري كرة القدم الأميركية "NFL"، بينما قال لأخريات إنه لاعب احتياطي أو مصاب وغير قادر على المشاركة.

وتزعم السلطات أنه أقنع عدداً من النساء، اللواتي اعتقدن أنهن على علاقة عاطفية معه، بتحويل أموال إليه لاستثمارها مقابل وعود بعوائد مالية مرتفعة.

ويقول الادعاء إن المخطط بدأ نحو شباط 2022 واستمر حتى توقيف لوف وتشان في آب 2026.

وفي وثائق المحكمة، وصف المدعون لوف بأنه كثير التنقل، وقالوا إن المعلومات المتوافرة عن روابطه العائلية محدودة، وإنه لا يملك مصدراً معروفاً ومشروعاً للعمل.

وبعد توقيفه، انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع وصور تظهره وهو يستعرض ما بدا أنه نمط حياة فاخر، إلى جانب مقتنيات تحمل شعارات "49ers"، ما أثار تعليقات ساخرة على الإنترنت.

لكن مسؤولاً في مكتب "FBI" في بورتلاند، دوغلاس أولسون، انتقد بشدة تحميل الضحايا مسؤولية ما حصل.

وقال إن هذه القضايا تقوم على "أساليب محسوبة وشديدة التلاعب"، مشيراً إلى أن بعض النساء شُجعن على الحصول على قروض شخصية واتخاذ قرارات مالية مصيرية بعدما اعتقدن أنهن يبنين مستقبلاً مع شخص يثقن به.

وأضاف أن عدداً من الضحايا خسرن مدخراتهن وشعورهن بالأمان والثقة، قبل أن ينقطع التواصل معهن بعد تحويل الأموال.

وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي أي امرأة أخرى تعتقد أنها قد تكون وقعت ضحية للمخطط بالتواصل مع السلطات، في وقت يستمر فيه التحقيق لكشف الحجم الكامل للقضية.
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