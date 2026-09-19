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خاص

الكلاسيكو بعد موسمين من الهيمنة البرشلونية: هل يستعيد الريال اللقب فعلياً هذا الموسم؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-09-2026 | 04:30
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الكلاسيكو بعد موسمين من الهيمنة البرشلونية: هل يستعيد الريال اللقب فعلياً هذا الموسم؟
الكلاسيكو بعد موسمين من الهيمنة البرشلونية: هل يستعيد الريال اللقب فعلياً هذا الموسم؟ photos 0
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توّج برشلونة بلقب الليغا لكرة القدم موسم 2025-2026 بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، وحسم اللقب رياضياً بالفوز على الريال نفسه في كلاسيكو الجولة 35. كان هذا اللقب الثاني على التوالي للبلوغرانا، ورقم 29 في تاريخ النادي، والمرة الأولى التي يحسم فيها برشلونة الليغا بالفوز المباشر على غريمه التقليدي.
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هذا الموسم، بدأ الفارق أصغر بكثير. بعد 6 جولات من عمر البطولة، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 18 نقطة كاملة من 6 انتصارات، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط. خلف الثنائي، يتساوى أتلتيكو مدريد وإشبيلية عند 13 نقطة. في الجولة السادسة نفسها، فاز الريال على إلتشي 3-2 بينما اكتسح برشلونة راسينغ سانتاندير 7-2.
الفريق الملكي دخل الموسم بتغييرات جوهرية. عاد جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق لفترة ثانية، خلفاً لتشابي ألونسو، بعد فترة أولى بين 2010 و2013 حقق فيها 3 ألقاب محلية. في سوق الانتقالات، ضمّت الإدارة إبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا مجاناً من ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى مارك كوكوريلا بـ55 مليون يورو من تشيلسي، ودينزل دومفريس بـ20 مليون يورو من إنتر ميلان. النتيجة الأولى: سلسلة من 6 انتصارات متتالية على ملعب سانتياغو برنابيو، وهي أطول سلسلة للفريق منذ تشرين الثاني2025.
لكن الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد. الكلاسيكو الأول هذا الموسم مُحدد في الجولة العاشرة، الأحد 25 تشرين الاول 2026، وسيُلعب على ملعب كامب نو، أي بأفضلية أرض وجمهور لبرشلونة. هذا التفصيل بالذات يعيد نفسه: في الموسمين الماضيين حُسم اللقب فيهما، جزئياً أو كلياً، عبر نتيجة الكلاسيكو المباشر.
وبالأرقام،فإنّ فارق 3 نقاط فقط الآن مقابل فارق نهائي بلغ 8 نقاط في نهاية الموسم الماضي، ومدرب جديد وصفقات دفاعية بكلفة محدودة، كلها تؤسس إلى موسم مثير بين أكبر ناديين في العالم. لكن أول اختبار مباشر بين الفريقين سيكون خارج ملعب الريال، تماماً كما كان الحال حين خسر اللقب مرتين متتاليتين. الجولة العاشرة، لا جدول الترتيب الحالي، هي من ستعطي الإجابة الأولى الحقيقية على السؤال المطروح.
 
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