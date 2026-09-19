تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لاعب يواجه تهمة خطيرة.. هذا ما فعله بامرأة حامل

Lebanon 24
19-09-2026 | 02:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لاعب يواجه تهمة خطيرة.. هذا ما فعله بامرأة حامل
لاعب يواجه تهمة خطيرة.. هذا ما فعله بامرأة حامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أوقفت الشرطة الأميركية لاعب كرة قدم جامعية في جامعة هيوستن، بعدما وُجهت إليه تهمة الاعتداء على امرأة حامل خلال حادث وقع في 17 أيلول.

وبحسب محطة "ABC13"، تظهر سجلات محكمة مقاطعة هاريس أن كارميلو ديدريك بروكس، البالغ 19 عاماً، يواجه تهمة الاعتداء على امرأة حامل.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن بروكس اعتدى على الضحية عبر حملها ثم إسقاطها بقوة على الأرض، مع علمه بأنها حامل، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

Advertisement
UH football player charged with assaulting pregnant woman

وخلال مثوله أمام المحكمة الجمعة، تأكد أن بروكس طالب في جامعة هيوستن، فيما أفادت "ABC13" لاحقاً بأنه لاعب ضمن فريق كرة القدم الجامعي، لكنه ليس ضمن قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق بسبب ترتيبه في قائمة الفريق.

وكشفت جلسة المحكمة أيضاً أن المرأة كانت قد علمت بحملها قبل وقت قصير من الاعتداء المزعوم.

وأمر القاضي بروكس بعدم التواصل مع الضحية، وحدد كفالته بـ15 ألف دولار.

ولا تقتصر مشكلاته القانونية على هذه القضية، إذ يواجه أيضاً تهمة جنحية تتعلق بإتلاف ممتلكات في حادث منفصل وقع في 9 آب.

ووفق سجلات المحكمة، استجابت الشرطة حينها لبلاغ عن خلاف عائلي، بعدما دخل بروكس في مشادة كلامية مع امرأة أخرى، قبل أن يُتهم بإتلاف مقبض باب شقتها، بخسائر قدرت بما بين 100 و750 دولاراً.

وقالت هذه المرأة للشرطة آنذاك إنها كانت على علاقة ببروكس وأن العلاقة أدت إلى حملها، وهي ليست المرأة نفسها المرتبطة بقضية الاعتداء الحالية.

ولم يُوقف بروكس في قضية آب إلا هذا الأسبوع، وحددت كفالته في تلك القضية بـ100 دولار.

وأظهرت سجلات المحكمة أنه دفع الكفالة الجمعة وغادر التوقيف.

من جهتها، قالت إدارة الرياضة في جامعة هيوستن إنها على علم بالحادث، وإنها "تتعامل بجدية شديدة مع جميع الادعاءات من هذا النوع"، مشيرة إلى أنها تجمع مزيداً من المعلومات.

ولا تزال التهم بحق بروكس ادعاءات قيد النظر أمام القضاء، ولم يصدر بحقه حكم نهائي حتى الآن.

مواضيع ذات صلة
لعبة المازوت" تنكشف.. هذا ما فعلته الشركات
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قتل طليقته المصابة بالخرف؟ رجل في الـ81 يواجه تهمة مريعة!
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يرهب المواطنين بالاعتداء عليهم بالضرب وتسبب بإجهاض امرأة حامل.. توقيف مطلوب خطير في عكار (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال خلاف داخل منزلهما.. فارس شهير يواجه تهمة عنف منزلي
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة مقاطعة

جامعة هيوستن

كرة القدم

من جهته

الرياض

القضاء

بروكس

هاريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-19
Lebanon24
04:26 | 2026-09-19
Lebanon24
04:12 | 2026-09-19
Lebanon24
03:40 | 2026-09-19
Lebanon24
03:37 | 2026-09-19
Lebanon24
01:45 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24