لاعب يواجه تهمة خطيرة.. هذا ما فعله بامرأة حامل

أوقفت الشرطة الأميركية لاعب كرة قدم جامعية في ، بعدما وُجهت إليه تهمة الاعتداء على امرأة حامل خلال حادث وقع في 17 أيلول.

وبحسب محطة "ABC13"، تظهر سجلات أن كارميلو ديدريك ، البالغ 19 عاماً، يواجه تهمة الاعتداء على امرأة حامل.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن بروكس اعتدى على الضحية عبر حملها ثم إسقاطها بقوة على الأرض، مع علمه بأنها حامل، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

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وخلال مثوله أمام المحكمة الجمعة، تأكد أن بروكس طالب في جامعة هيوستن، فيما أفادت "ABC13" لاحقاً بأنه لاعب ضمن فريق الجامعي، لكنه ليس ضمن قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق بسبب ترتيبه في قائمة الفريق.

وكشفت جلسة المحكمة أيضاً أن المرأة كانت قد علمت بحملها قبل وقت قصير من الاعتداء المزعوم.

وأمر القاضي بروكس بعدم التواصل مع الضحية، وحدد كفالته بـ15 ألف دولار.

ولا تقتصر مشكلاته القانونية على هذه القضية، إذ يواجه أيضاً تهمة جنحية تتعلق بإتلاف ممتلكات في حادث منفصل وقع في 9 آب.

ووفق سجلات المحكمة، استجابت الشرطة حينها لبلاغ عن خلاف عائلي، بعدما دخل بروكس في مشادة كلامية مع امرأة أخرى، قبل أن يُتهم بإتلاف مقبض باب شقتها، بخسائر قدرت بما بين 100 و750 دولاراً.

وقالت هذه المرأة للشرطة آنذاك إنها كانت على علاقة ببروكس وأن العلاقة أدت إلى حملها، وهي ليست المرأة نفسها المرتبطة بقضية الاعتداء الحالية.

ولم يُوقف بروكس في قضية آب إلا هذا الأسبوع، وحددت كفالته في تلك القضية بـ100 دولار.

وأظهرت سجلات المحكمة أنه دفع الكفالة الجمعة وغادر التوقيف.

من جهتها، قالت إدارة الرياضة في جامعة هيوستن إنها على علم بالحادث، وإنها "تتعامل بجدية شديدة مع جميع الادعاءات من هذا النوع"، مشيرة إلى أنها تجمع مزيداً من المعلومات.

ولا تزال التهم بحق بروكس ادعاءات قيد النظر أمام ، ولم يصدر بحقه حكم نهائي حتى الآن.