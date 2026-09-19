خلال خلاف داخل منزلهما.. فارس شهير يواجه تهمة عنف منزلي

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وبحسب صحيفة "The Courier Journal"، استجابت الشرطة صباح 16 أيلول لبلاغ من منزل سايز في منطقة فيشرفيل، بعدما قالت زوجته إن مشادة كلامية بينهما تصاعدت وتحولت إلى عنف جسدي.وتشير إفادة الشرطة إلى أن سايز أخذ هاتف زوجته خلال الخلاف، قبل أن يُتهم بدفعها والإمساك بأداة حادة تبيّن لاحقاً أنها قلم أو قلم رصاص مدبب، ووضعها على أسفل بطنها، ما تسبب بخدش وجرح صغير.كما قالت الشرطة إنه وضع الأداة على أسفل ظهرها من دون أن يسبب إصابة هناك.وبحسب التقرير، غادرت الزوجة المنزل ثم عادت واتصلت بالشرطة، وقالت إنها كانت "خائفة على نفسها وعلى بناتها".وأوقف سايز ووجهت إليه تهمة عنف منزلي من الدرجة الرابعة، وهي تهمة ترتبط عادة بإصابات طفيفة.وتشير وثائق الشرطة إلى أن سايز أدلى بإفادة قال فيها إن ما حصل كان "قراراً سيئاً"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافية عن موقفه القانوني من الاتهامات.وحددت المحكمة كفالته بمبلغ 5 آلاف دولار، كما أمرت بوضعه ضمن برنامج إقامة منزلية بعد دفع الكفالة. وأظهرت سجلات المحكمة أن الكفالة كانت "مضمونة جزئياً" حتى 18 أيلول.كما صدر في 17 أيلول أمر يمنع التواصل بين سايز وزوجته، فيما من المقرر عقد جلسة تمهيدية في 25 أيلول.ولم يتمكن الموقع من الحصول على تعليق من سايز أو محاميه، فيما أكد وكيله السابق في سباقات الخيل أنه لم يعد يمثله.ويملك سايز مسيرة طويلة في السباقات، إذ حقق أكثر من 1500 فوز، من بينها سباق "Kentucky Oaks" عام 2008 على "Proud Spell"، إضافة إلى انتصارات في "Louisiana Derby" و"West Derby".كما شارك في 4 نسخ من سباق "Kentucky Derby"، وكانت آخر مشاركاته عام 2020 عندما حل ثالثاً على متن "Mr. Big News".وكان آخر ظهور له في السباقات على مضمار "Churchill Downs" في 13 أيلول، أي قبل توقيفه بـ3 أيام، فيما أُزيل اسمه من السباقات التي كان مقرراً أن يشارك فيها في 17 أيلول.وبحسب موقع "America’s Best Racing"، بلغت أرباحه خلال عام 2025 نحو 2.7 مليون دولار، فيما تجاوزت أرباحه الإجمالية طوال مسيرته 61.2 مليون دولار.ولا تزال القضية أمام ، ولم يصدر حكم نهائي بحق سايز حتى الآن.