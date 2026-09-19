رافينيا ينتقد قائمة الكرة الذهبية ويدعم تتويج لامين يامال

Advertisement

ويقدم رافينيا مستويات لافتة مع برشلونة هذا الموسم، بعدما دفع به المدرب هانز في مركز المهاجم الوهمي.وقال اللاعب في حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد أن القائمة غير عادلة، ليس فقط بالنسبة لي بل لبيدري أيضاً، وأعتقد أنني أستحق الوجود فيها".كما أعلن دعمه للامين يامال، قائلاً: "لامين يجب أن يفوز بالكرة الذهبية مهما كان الثمن، مع كامل احترامي للاعبين الآخرين".ورد رافينيا على الانتقادات المتعلقة بمشاركته في ، موضحاً أنه خاض مباراة واحدة فقط قبل خروج منتخب بلاده، ومتسائلاً عن كيفية الحكم عليه بأنه لم يقدم أداء جيداً في البطولة.ورأى أن الفوز بثلاثة ألقاب يكفي لاستحقاق الجائزة، مشبهاً تأثير لامين داخل الملعب بما كان يشعر به عند مشاهدة رونالدينيو، لما يقدمه من أهداف وتمريرات حاسمة وألقاب.وكان الفرنسي عثمان ديمبلي قد تُوج بجائزة الذهبية لعام 2026، بعد قيادته إلى إحراز للمرة الأولى في تاريخ النادي.