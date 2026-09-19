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رياضة

رافينيا ينتقد قائمة الكرة الذهبية ويدعم تتويج لامين يامال

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:12
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رافينيا ينتقد قائمة الكرة الذهبية ويدعم تتويج لامين يامال
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وصف البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، غيابه وزميله بيدري عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026 بأنه غير عادل، مؤكداً أنه كان يستحق الوجود بين المتنافسين.
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ويقدم رافينيا مستويات لافتة مع برشلونة هذا الموسم، بعدما دفع به المدرب هانز فليك في مركز المهاجم الوهمي.

وقال اللاعب في حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد أن القائمة غير عادلة، ليس فقط بالنسبة لي بل لبيدري أيضاً، وأعتقد أنني أستحق الوجود فيها".

كما أعلن دعمه للامين يامال، قائلاً: "لامين يجب أن يفوز بالكرة الذهبية مهما كان الثمن، مع كامل احترامي للاعبين الآخرين".

ورد رافينيا على الانتقادات المتعلقة بمشاركته في كأس العالم، موضحاً أنه خاض مباراة واحدة فقط قبل خروج منتخب بلاده، ومتسائلاً عن كيفية الحكم عليه بأنه لم يقدم أداء جيداً في البطولة.

ورأى أن الفوز بثلاثة ألقاب يكفي لاستحقاق الجائزة، مشبهاً تأثير لامين داخل الملعب بما كان يشعر به عند مشاهدة رونالدينيو، لما يقدمه من أهداف وتمريرات حاسمة وألقاب.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي قد تُوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بعد قيادته باريس سان جيرمان إلى إحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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