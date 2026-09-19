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رياضة

يامال يعترف: أتابع ريال مدريد دائماً.. لكنني أريده أن يخسر

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:26
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يامال يعترف: أتابع ريال مدريد دائماً.. لكنني أريده أن يخسر
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كشف نجم برشلونة لامين يامال عن الأندية الأوروبية التي يحرص على متابعتها، متحدثاً بصراحة عن غريمه ريال مدريد، إضافة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وبحسب موقع "Championat"، قال يامال في تصريحات نقلتها "Movistar": "أتابع ريال مدريد، لكن عندما يتعلق الأمر بريال مدريد فأنا دائماً أريد أن يخسر".

أما عن باريس سان جيرمان، فأوضح أنه يتابع الفريق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، معرباً عن إعجابه بالطريقة التي يفرض بها سيطرته على خصومه.

وقال: "أتابع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال لأنني أحب مشاهدة الطريقة التي يضغط بها على منافسيه ويسيطر عليهم، رغم أن أي فريق يصل إلى دوري الأبطال لا بد أن يكون فريقاً جيداً جداً".

وفي المقابل، أشار يامال إلى أنه لا يستمتع كثيراً بمتابعة بايرن ميونيخ بسبب الهيمنة التي يفرضها النادي على منافسيه في ألمانيا.

وأضاف: "لا أحب مشاهدة بايرن لأنني أعرف أنه يهيمن فعلاً في الدوري الألماني. وحتى في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لا أتابعه كثيراً، لأن لدي انطباعاً بأنه يفرض سيطرته دائماً".

لكن يامال استثنى مواجهة بايرن وباريس سان جيرمان، قائلاً إن المباراة بين الفريقين كانت "مذهلة".

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