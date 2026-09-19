يامال يعترف: أتابع ريال مدريد دائماً.. لكنني أريده أن يخسر

كشف نجم لامين يامال عن الأندية الأوروبية التي يحرص على متابعتها، متحدثاً بصراحة عن غريمه ، إضافة إلى وبايرن ميونيخ.

وبحسب موقع "Championat"، قال يامال في تصريحات نقلتها "Movistar": "أتابع ، لكن عندما يتعلق الأمر بريال مدريد فأنا دائماً أريد أن يخسر".

أما عن سان جيرمان، فأوضح أنه يتابع الفريق الفرنسي في ، معرباً عن إعجابه بالطريقة التي يفرض بها سيطرته على خصومه.

وقال: "أتابع باريس سان جيرمان في لأنني أحب مشاهدة الطريقة التي يضغط بها على منافسيه ويسيطر عليهم، رغم أن أي فريق يصل إلى الأبطال لا بد أن يكون فريقاً جيداً جداً".

وفي المقابل، أشار يامال إلى أنه لا يستمتع كثيراً بمتابعة بايرن ميونيخ بسبب الهيمنة التي يفرضها النادي على منافسيه في .

وأضاف: "لا أحب مشاهدة بايرن لأنني أعرف أنه يهيمن فعلاً في الدوري الألماني. وحتى في مرحلة الدوري بدوري أبطال لا أتابعه كثيراً، لأن لدي انطباعاً بأنه يفرض سيطرته دائماً".

لكن يامال استثنى مواجهة بايرن وباريس سان جيرمان، قائلاً إن المباراة بين الفريقين كانت "مذهلة".