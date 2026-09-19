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رياضة

الكشف عن قائمة منتخب البرتغال في دوري أمم أوروبا.. ورونالدو موجود

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:41
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الكشف عن قائمة منتخب البرتغال في دوري أمم أوروبا.. ورونالدو موجود
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كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال قائمته الأولى استعدادا للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية وشهدت تواجد النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب.
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وتضم القائمة 25 لاعبا في أول استدعاء لجيسوس منذ توليه قيادة المنتخب خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل عن منصبه عقب خروج البرتغال من دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة بعض التغييرات مقارنة بآخر قائمة للبرتغال في المونديال حيث استدعى جيسوس الحارس صامويل سواريس والمدافع نونو تافاريس ولاعب الوسط جواو بالينيا والمهاجم فابيو سيلفا.

واستبعد جيسوس أيضا لاعب النصر السعودي سامو كوستا بعد أن تواجد في قائمة كأس العالم كما خرج أيضا نيسلون سيميدو ، وماتيوس نونيز، وغونسالو جيديش. 

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز يوم 24 أيلول الحالي في لشبونة، قبل أن يحل ضيفا على النرويج يوم 27 من الشهر نفسه، ثم يواجه الدنمارك خارج أرضه في الأول من أكتوبر ويستضيف النرويج مجددا يوم 4 تشرين الأول في بورتو.(روسيا اليوم)




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