بنتيجة 3-0.. فريق برايتون يسحق أرسنال

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فاز فريق برايتون على ضيفه بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الممتاز ، اليوم السبت.وبعد إقصاء من كأس رابطة المحترفين بالفوز عليه 3-2 خارج أرضه في أولد ترافورد الأسبوع الماضي، واصل برايتون إحراج كبار ، ليلحق بحامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما باسكال جروس وتشارالامبوس كوستولاس في الدقيقتين 31 و45، قبل أن يضيف شيما أندريس الهدف الثالث في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.وبهذه النتيجة، واصل برايتون صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.أما أرسنال، فتلقى خسارته الأولى هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر، الذي يستضيف سندرلاند غدا الأحد.