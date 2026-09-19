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رياضة

بنتيجة 3-0.. فريق برايتون يسحق أرسنال

Lebanon 24
19-09-2026 | 13:40
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فاز فريق برايتون على ضيفه أرسنال بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
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وبعد إقصاء مانشستر يونايتد من كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بالفوز عليه 3-2 خارج أرضه في أولد ترافورد الأسبوع الماضي، واصل برايتون إحراج كبار إنكلترا، ليلحق بحامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما باسكال جروس وتشارالامبوس كوستولاس في الدقيقتين 31 و45، قبل أن يضيف شيما أندريس الهدف الثالث في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، واصل برايتون صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

أما أرسنال، فتلقى خسارته الأولى هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي يستضيف سندرلاند غدا الأحد.


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