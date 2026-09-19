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رياضة

سجل 3 أهداف.. صلاح يقود "طرابزون سبور" للفوز على غالطة سراي

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:11
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سجل 3 أهداف.. صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على غالطة سراي
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تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف، مساء السبت، ليقود طرابزون سبور لفوز ساحق على ضيفه غالطة سراي، في قمة الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم.
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وافتتح صلاح التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة الرابعة، بعدما انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه إثر هجمة مرتدة، قبل أن ينفرد بالحارس أورغان تشاكير ويسدد الكرة في الشباك.

وأضاف نواه سافيولو الهدف الثاني لطرابزون سبور في الدقيقة 39، قبل أن يعود صلاح ويحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 44.

وقبل 10دقائق من نهاية المباراة، أكمل صلاح ثلاثيته بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة ببراعة إلى يمين حارس جالطة سراي.

وأنهى غالطة سراي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليزلي أوجوتشوكو في الدقيقة 87.

ورفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي هذا الموسم، متفوقا بفارق هدف على النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالطة سراي.

وحقق طرابزون سبور الفوز في المباراة الأولى لمدربه الألماني الجديد توماس رايس، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس.

ورغم الهزيمة، ظل غالطة سراي في الصدارة، لكن رصيده توقف عند 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه بشكتاش، الذي سيكون بوسعه الانفراد بالصدارة عبر المباراة التي تجمعه بمضيفه أوميت سبور غدا الأحد.
 
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