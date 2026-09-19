ثلاثية رافينيا تقود برشلونة للفوز على إشبيلية وتعزيز الصدارة

قاد البرازيلي رافينيا إلى فوز خارج ملعبه على بنتيجة 3-1، بعدما سجل أهداف فريقه الثلاثة، ليحقق النادي الكتالوني انتصاره السابع توالياً في .

وبادر إشبيلية إلى التسجيل عبر يوسف في الدقيقة 19، مستفيداً من تمريرة فابيو ، قبل أن يعادل رافينيا النتيجة بعد ثلاث دقائق بصناعة أندرياس كريستنسن.

وفرض برشلونة أفضليته في الشوط الثاني، وأضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تمريرة من لامين يامال، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 69 بصناعة جديدة من اللاعب الإسباني.

وشهدت المباراة إصابة كريستنسن في الدقيقة 59، ليغادر الملعب ويشارك جيرارد مارتين بدلاً منه.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الدوري، بعد تحقيق العلامة الكاملة في سبع مباريات، بينما بقي إشبيلية خامساً بصورة مؤقتة برصيد 13 نقطة.