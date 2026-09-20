اليابان تحصد أول ذهبية على أرضها في دورة الألعاب الآسيوية

Advertisement

فازت ، ، بأول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا بعد أن حقق تاكومي الفوز في سباق الثلاثي (الترياتلون) الفردي للرجال اليوم الأحد.وخرج هوغو من مياه خليج ميكاوا الدافئة في المركز الرابع، ومن مرحلة الدراجات في ، قبل أن ينطلق بقوة في مرحلة الركض ليفوز بفارق تسع عن الصيني شيروي، الذي حصل على الميدالية الفضية. أما القازاخستاني أرلان زاناباي فقد أنهى السباق بفارق ست ثوان أخرى ليحصد الميدالية البرونزية.وقال هوغو، الذي فاز بالميدالية الذهبية في سباق التتابع المختلط في ألعاب هانغتشو قبل ثلاثة أعوام، “كنت متحمسا للغاية – حتى توقف الأمطار، وكنت في أفضل حالاتي حتى وقفت على خط البداية. كنت أخطط للهجوم عبر استغلال نقاط قوتي حتى النهاية.«بما أن هذه هي ميداليتنا الذهبية الأولى، فقد منحت بعثة اليابان دفعة قوية حقا، ونجحنا في تسليم الراية للسيدات وزملائنا في فريق التتابع”.وكان الأوزبكي ألكسندر كوريشوف أول من خرج من الماء، لكنه تراجع في سباق الدراجات واحتل المركز 20 في النهاية.وانطلقت منافسات السباحة اليوم في مركز للألعاب المائية.