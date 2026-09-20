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رياضة

في مباراة مثيرة.. سيتي يهزم سندرلاند

Lebanon 24
20-09-2026 | 23:00
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يدخل مانشستر سيتي فترة التوقف الدولية الأولى متصدرا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعدما سجل أنطوان سيمينيو ثنائية اليوم الأحد في فوز مثير 5-3 على ضيفه سندرلاند الذي حملت أهدافه توقيع بريان بروبي.
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وعاد سندرلاند في النتيجة مرتين وظلت المباراة متأرجحة حتى سجل إرلينج هالاند هدفا في الدقائق الأخيرة ليحسم النقاط الثلاث ويحافظ على سجل سيتي المثالي في بداية الموسم.

وعاد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، إلى ملعب ناديه السابق بورنموث واحتفل بفوزه الثاني فقط في الدوري منذ توليه المسؤولية في أنفيلد، بتغلبه 1-صفر على صاحب الأرض بفضل هدف ألكسندر إيساك في الشوط الثاني.

ولا يزال ليدز يونايتد دون هزيمة، لكنه أهدر فرصة الصعود إلى المراكز الأربعة الأولى بعد تعادله سلبيا مع ضيفه كريستال بالاس.
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