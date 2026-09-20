بعد خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو.. هذا ما قاله مورينيو في أول تعليق له

عبر جوزيه مورينيو مدرب عن غضبه الشديد من حكم مباراة الديربي التي انتهت بخسارة فريقه أمام أتلتيكو بنتيجة 1-2 مساء الأحد.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، هاجم مورينيو حكم المباراة أورتيز أرياس ولجنة الحكام، مستعينا بصورتين مطبوعتين لتأكيد تعرض اثنين من لاعبيه لتدخلات عنيفة استوجبت الطرد.

في الشوط الأول، تدخل كريستيان روميرو مدافع أتلتيكو بعنف على ركبة جود بيلينغهام نجم ، لكن الحكم اكتفى بإشهار بطاقة صفراء لمدافع أتلتيكو بعد مراجعة تقنية الفيديو.وبعدها بدقائق، دهس لي كانغ إن لاعب أتلتيكو بباطن حذائه ساق فيدريكو فالفيردي لاعب وسط مدريد، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، ليخسر النادي الملكي في مباراة شهدت طرد مدافعه دين هويسن بسبب تورطه في ركلة جزاء منعت انفرادا للمنافس.وعلق مورينيو بغضب في المؤتمر الصحفي: "الحالتان واضحتان، وكانتا تستوجبان الطرد، أي أنه كان من المفترض أن نلعب 11 لاعبا ضد 9 من أتلتيكو لمدة 50 دقيقة، ولكن في نهاية المطاف لعبنا 10 ضد 11 من المنافس".وانتقد مورينيو أيضا لجنة الحكام المسؤولة عن تعيين الحكام لمباريات الدوري قائلا "هذا الحكم يفتقد الخبرات اللازمة لإدارة مباراة الديربي، إنه حكم سيىء، وعمره 41 عاما، ولم يشارك سوى في إدارة مباريات صغيرة، أبارك للجنة الحكام على قرارها بتعيين هذا الحكم".وختم المدرب البرتغالي هجومه "كنت أظن أن أجواء الدوري الإسباني تغيرت منذ رحيلي عام 2013، لكنني كنت مخطئا.. هل رحل نيغريرا أم لا يزال موجودا؟"، في إشارة إلى الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني خوسيه نيغريرا المتهم بتلقي أموال من نادي لتقديم مساعدة من الحكام للفريق الكتالوني خلال عدة مواسم في الدوري الإسباني. (روسيا اليوم)