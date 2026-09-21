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رياضة

من هو جوليانو نجل سيميوني الذي دمر ريال مدريد؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 02:30
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من هو جوليانو نجل سيميوني الذي دمر ريال مدريد؟
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تسبب جوليانو سيميوني، نجل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، في ركلة جزاء وطرد خلال مواجهة ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، قبل أن يصنع الهدف الثاني لفريقه، ليؤدي دورًا حاسمًا في انتصار أتلتيكو بنتيجة 2-1، مساء الأحد.
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وانطلق جوليانو خلف دفاع ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني، مستغلًا سرعته، قبل أن يتعرّض لعرقلة من المدافع دين هاوسن داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع ريال مدريد بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. 
 
ونجح أليكس غريمالدو في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، قبل أن يعود جوليانو ويصنع الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، بعدما أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى جوناثان ديفيد، الذي وضعها في الشباك.

وأثار أداء جوليانو اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، خصوصًا أنه جاء أمام ريال مدريد وفي مباراة يقودها والده من مقاعد البدلاء، ليؤكد اللاعب الشاب قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبيرة.
 
ولد جوليانو سيميوني في العاصمة الإيطالية روما في عام  2002، وينشط في الخط الهجومي، ويستطيع شغل مركز الجناح أو المهاجم، ويتميز بالسرعة والضغط المستمر والقدرة على التحرك خلف المدافعين، وهي الصفات التي ساعدته على حجز مكانه تدريجيًّا في صفوف أتلتيكو مدريد.

وانضم جوليانو إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2019، بعد انتقاله من ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن يخوض تجارب على سبيل الإعارة مع ريال سرقسطة وديبورتيفو ألافيس، حيث حصل على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة.

وعاد اللاعب إلى أتلتيكو مدريد في 2024، ليبدأ مرحلة جديدة مع الفريق الأول تحت قيادة والده، بعدما قضى سنوات في محاولة إثبات نفسه بعيدًا عن تأثير اسم سيميوني.
 
إن وجود جوليانو تحت قيادة والده لم يكن طريقًا سهلًا، إذ تحدث دييغو سيميوني في أكثر من مناسبة عن صعوبة التعامل مع ابنه داخل الفريق، مؤكدًا أهمية الفصل بين العلاقة العائلية والعمل.

وبحسب تقارير إعلامية، كان جوليانو مطالبًا بإثبات أحقيته في اللعب من خلال مستواه، في ظل حرص والده على عدم منحه مكانًا في التشكيلة لمجرد كونه ابنه.

وساعدت تجاربه مع سرقسطة وألافيس على تطوير شخصيته داخل الملعب، قبل أن يعود إلى أتلتيكو أكثر نضجًا وقدرة على المنافسة على مركز أساسي. (إرم نيوز) 
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