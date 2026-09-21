قائد سويسرا يواجه أزمة بسبب شهادة تطعيم.. هذا ما قاله

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وقال تشاكا في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في تلك الحالة العاطفية المضطربة، حصلت على شهادة تطعيم بدلاً من توضيح الأسئلة التي كانت لدي عبر المسار المخصص لذلك. اليوم أرى بوضوح أن هذا الطريق لم يكن صحيحاً. لقد كان خطأ وأنا آسف".وأضاف لاعب وسط سندرلاند الإنكليزي، البالغ 33 عاماً، أنه يتعاون بشكل كامل مع الجهات المعنية في القضية.وبعد موقف تشاكا، أعلن الاتحاد السويسري أن اللاعب لن يكمل المعسكر الحالي مع المنتخب.وقال بيتر كنابل إن تشاكا أبلغه بالوضع مساء اليوم السابق، وأكد له أنه سيخرج إلى العلن ويتحمل مسؤوليته.وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة التي اتخذها غرانيت. وفي الوقت نفسه، توصلنا معاً إلى أن من مصلحة الفريق إكمال هذا التجمع من دونه".وأوضح كنابل أن التركيز في المرحلة الحالية يجب أن ينصب على الحفاظ على الهدوء قبل مباريات سويسرا المقبلة في الأمم الأوروبية.ويستعد المنتخب السويسري في مدينة بيليك لخوض مباراتين خارج أرضه أمام مقدونيا الشمالية واسكتلندا، قبل استضافة سلوفينيا ومقدونيا الشمالية.وأكد الاتحاد أنه سيعيد تقييم وضع تشاكا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.ويُعد تشاكا صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع سويسرا، بعدما خاض 152 مباراة منذ ظهوره الأول مع المنتخب عام 2011.