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رياضة

قائد سويسرا يواجه أزمة بسبب شهادة تطعيم.. هذا ما قاله

Lebanon 24
21-09-2026 | 13:39
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قائد سويسرا يواجه أزمة بسبب شهادة تطعيم.. هذا ما قاله
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اعتذر قائد منتخب سويسرا غرانيت تشاكا بعد إقراره بالحصول على شهادة تطعيم في ظروف قال اليوم إنه يدرك أنها لم تكن الطريق الصحيح، معلناً تعاونه الكامل مع السلطات المختصة.

وقال تشاكا في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في تلك الحالة العاطفية المضطربة، حصلت على شهادة تطعيم بدلاً من توضيح الأسئلة التي كانت لدي عبر المسار المخصص لذلك. اليوم أرى بوضوح أن هذا الطريق لم يكن صحيحاً. لقد كان خطأ وأنا آسف".
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وأضاف لاعب وسط سندرلاند الإنكليزي، البالغ 33 عاماً، أنه يتعاون بشكل كامل مع الجهات المعنية في القضية.

وبعد موقف تشاكا، أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن اللاعب لن يكمل المعسكر الحالي مع المنتخب.

وقال رئيس الاتحاد بيتر كنابل إن تشاكا أبلغه بالوضع مساء اليوم السابق، وأكد له أنه سيخرج إلى العلن ويتحمل مسؤوليته.

وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة التي اتخذها غرانيت. وفي الوقت نفسه، توصلنا معاً إلى أن من مصلحة الفريق إكمال هذا التجمع من دونه".

وأوضح كنابل أن التركيز في المرحلة الحالية يجب أن ينصب على الحفاظ على الهدوء قبل مباريات سويسرا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المنتخب السويسري في مدينة بيليك التركية لخوض مباراتين خارج أرضه أمام مقدونيا الشمالية واسكتلندا، قبل استضافة سلوفينيا ومقدونيا الشمالية.

وأكد الاتحاد أنه سيعيد تقييم وضع تشاكا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويُعد تشاكا صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع سويسرا، بعدما خاض 152 مباراة منذ ظهوره الأول مع المنتخب عام 2011.
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