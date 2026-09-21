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رياضة

مالك نادٍ أميركي عالق في فضيحة دعارة

Lebanon 24
21-09-2026 | 14:11
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مالك نادٍ أميركي عالق في فضيحة دعارة
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يواجه جيد يورك، مالك فريق "San Francisco 49ers"، احتمال التعرض لعقوبة من دوري كرة القدم الأميركية "NFL"، بعد توقيفه الشهر الماضي في ولاية أوهايو بشبهة التورط في قضية مرتبطة بالدعارة.
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وبحسب وكالة "Reuters"، نقلاً عن تقرير لموقع "Front Office Sports"، من المرجح أن يتخذ الدوري إجراء تأديبياً بحق يورك، البالغ 46 عاماً، بموجب سياسة السلوك الشخصي المعتمدة في "NFL".


وكانت الاتهامات الموجهة إلى يورك قد خُففت لاحقاً إلى تهمتين جنحيتين تتعلقان بالسلوك المخل بالنظام، وقد دفع بعدم الاعتراض على التهمتين أمام محكمة في مقاطعة كولومبيانا.


ونقل "Front Office Sports" عن مصادر في الدوري أن العقوبات المحتملة قد تشمل غرامة مالية أو الإيقاف، إلى جانب خيارات تأديبية أخرى، من دون صدور قرار رسمي حتى الآن.


وأصبح يورك المالك الرئيسي لفريق "49ers" عام 2024، بعدما شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي منذ عام 2008، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب في شباط الماضي.

ولا يزال أي إجراء من "NFL" بحق يورك محتملاً في هذه المرحلة، بانتظار ما سيقرره الدوري رسمياً وفق قواعد السلوك المعتمدة لديه.
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