مالك نادٍ أميركي عالق في فضيحة دعارة

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يواجه جيد يورك، مالك فريق "San Francisco 49ers"، احتمال التعرض لعقوبة من الأميركية "NFL"، بعد توقيفه الشهر الماضي في ولاية أوهايو بشبهة التورط في قضية مرتبطة بالدعارة.وبحسب وكالة "Reuters"، نقلاً عن تقرير لموقع "Front Office Sports"، من المرجح أن يتخذ الدوري إجراء تأديبياً بحق يورك، البالغ 46 عاماً، بموجب سياسة السلوك الشخصي المعتمدة في "NFL".وكانت الاتهامات الموجهة إلى يورك قد خُففت لاحقاً إلى تهمتين جنحيتين تتعلقان بالسلوك المخل بالنظام، وقد دفع بعدم الاعتراض على التهمتين أمام محكمة في .ونقل "Front Office Sports" عن مصادر في الدوري أن المحتملة قد تشمل غرامة مالية أو الإيقاف، إلى جانب خيارات تأديبية أخرى، من دون صدور قرار رسمي حتى الآن.وأصبح يورك المالك لفريق "49ers" عام 2024، بعدما شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي منذ عام 2008، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب في شباط الماضي.ولا يزال أي إجراء من "NFL" بحق يورك محتملاً في هذه المرحلة، بانتظار ما سيقرره الدوري رسمياً وفق قواعد السلوك المعتمدة لديه.