خلال مباراة.. زجاجات تنهال على الحكام

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هدد بحرمان عدد من مشجعي هوثورن من حضور المباريات ودخول الملعب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بعدما ألقوا زجاجات وعبوات باتجاه الحكام عقب خسارة فريقهم أمام بريزبن ليونز.وبحسب شبكة "ABC" الأسترالية، تعرض الحكام للرشق أثناء مغادرتهم أرض ملعب للكريكيت، بعد خسارة هوثورن بفارق تسع نقاط في المباراة التمهيدية النهائية مساء السبت.وأكد الدوري أن أجهزة أمنه وأمن نادي ملبورن للكريكيت ستتعاون مع شرطة ولاية فيكتوريا لتحديد هوية المتورطين، مشدداً على أن ما حدث كان "خطيراً وتجاوز كل الحدود".وجاء غضب الجماهير بعد سلسلة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها احتساب مخالفة ضد لاعب هوثورن جارمان إمبي في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يسجل هيو مكلاغيج هدفاً حاسماً منح بريزبن التقدم بثلاث نقاط.وعقب صافرة النهاية، دخل لاعبو هوثورن سيسيلي وتوم باراس وجاك جينيفان في نقاش حاد مع الحكام. وفرض الدوري لاحقاً غرامة قدرها 10 آلاف دولار على سيسيلي، و5 آلاف دولار على باراس.، قال مدرب هوثورن سام ميتشل إنه يتفهم المشاعر والغضب بعد الخسارة، لكنه شدد على ضرورة التعبير عنها بمسؤولية وعدم رمي الأشياء داخل الملعب.كما طالب رئيس حكومة ولاية فيكتوريا بن كارول بجعل المتورطين "عبرة"، محذراً من أن إصابة أحد الحكام في الرأس بزجاجة أو عبوة كان يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية.