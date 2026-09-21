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رياضة

"هضبة صلاح".. صخرة في طرابزون تتحول إلى مقصد للجماهير

Lebanon 24
21-09-2026 | 16:05
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هضبة صلاح.. صخرة في طرابزون تتحول إلى مقصد للجماهير
هضبة صلاح.. صخرة في طرابزون تتحول إلى مقصد للجماهير photos 0
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تحولت صخرة جلس عليها النجم المصري محمد صلاح في مرتفعات طرابزون إلى موقع يتوافد إليه المشجعون لالتقاط الصور، بعد انتشار لقطة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وذكرت شبكة "61 Saat" التركية أن الصورة حظيت باهتمام واسع، ما دفع إلى وضع لافتة قرب الموقع تحمل اسم "Salah Yaylası"، أي "هضبة صلاح".


وتداولت الصحافة التركية صوراً لمشجعين يقفون بجوار الصخرة وخلفهم اللافتة التي تحمل اسم لاعب طرابزون سبور.
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وانضم صلاح إلى النادي التركي بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في حزيران الماضي، ويتصدر حالياً هدافي الدوري برصيد 7 أهداف بعد 6 جولات.


وكان قد قاد طرابزون سبور إلى الفوز على غلطة سراي برباعية نظيفة في المباراة الأخيرة، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.
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مواقع التواصل الاجتماعي

المصري محمد صلاح

المصري محمد

محمد صلاح

غلطة سراي

ليفربول

التركية

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