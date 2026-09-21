"هضبة صلاح".. صخرة في طرابزون تتحول إلى مقصد للجماهير

Şaka değil gerçek...

6 gün önce Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı #mohamedsalah 'ın izin gününde gittiği yaylada ve bir taşın üstünde fotoğraf çektirip @MoSalah adlı hesabından paylaştı.

Sonra bir içerik üreticisi @xtgspor orayı bulup taşın yanına #SalahYaylası tabelası dikti.

Bu… pic.twitter.com/i4XU2n7xyd