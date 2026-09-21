"هضبة صلاح".. صخرة في طرابزون تتحول إلى مقصد للجماهير

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Şaka değil gerçek...
6 gün önce Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı #mohamedsalah 'ın izin gününde gittiği yaylada ve bir taşın üstünde fotoğraf çektirip @MoSalah adlı hesabından paylaştı.
Sonra bir içerik üreticisi @xtgspor orayı bulup taşın yanına #SalahYaylası tabelası dikti.
Bu… pic.twitter.com/i4XU2n7xyd
— AliEyubogluOfficial (@eyuboglualice) September 20, 2026
Şaka değil gerçek...
6 gün önce Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı #mohamedsalah 'ın izin gününde gittiği yaylada ve bir taşın üstünde fotoğraf çektirip @MoSalah adlı hesabından paylaştı.
Sonra bir içerik üreticisi @xtgspor orayı bulup taşın yanına #SalahYaylası tabelası dikti.
Bu… pic.twitter.com/i4XU2n7xyd