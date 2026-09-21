مبابي ينفي التوتر مع ديمبلي قبل سباق الكرة الذهبية

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وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "ناقشت الأمر مع ديمبلي، ولا توجد أي توترات. إنه صديق، ولا توجد مشكلة على الإطلاق".وأضاف أن الحديث عن خلاف بينهما ظهر خلال تجمع المنتخب الفرنسي، معتبراً أن الأمر تحول إلى مادة للنقاش من دون وجود أزمة حقيقية.وعن حظوظه في الفوز بالجائزة، أكد مبابي أنه قدم عاماً قوياً على المستوى الفردي وتصدر قائمة الهدافين في المسابقات الكبرى، مشيراً إلى أن السباق المفتوح يمنح المنافسة مزيداً من الاهتمام.وكانت التكهنات بشأن توتر العلاقة قد بدأت بعد قول مبابي إن ديمبلي كان موهوباً دائماً، بينما نُظر إليه شخصياً بوصفه "المختار". ورد ديمبلي لاحقاً بأنه لم يكن يوماً "المختار"، لكنه عمل بجد حتى كوفئ بموسم مميز.وتوج ديمبلي بالجائزة العام الماضي بعد مساهمته في ثلاثية ، فيما أُدرج اسمه إلى جانب مبابي ضمن قائمة تضم 30 مرشحاً لنسخة 2026، على أن يُعلن الفائز في يوم 26 تشرين الأول.