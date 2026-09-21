محامي الخليفي: مزاعم تضارب المصالح في حقوق البث بلا أساس

Advertisement

نفى رينو سيميرجيان، محامي رئيس ، صحة الاتهامات الموجهة إلى موكله ضمن تحقيق فرنسي يتعلق بشبهة تضارب مصالح في ملف حقوق بث الدوري الفرنسي.وترتبط القضية باجتماع عُقد في 2024، بعد يوم من تقديم شبكة "بي إن سبورتس" عرضاً بقيمة 100 مليون للحصول على حقوق بث مباراة واحدة أسبوعياً، قبل أن توافق رابطة الدوري على .وتشير الادعاءات إلى مشاركة في مناقشات المصادقة على الصفقة رغم رئاسته مجموعة "بي إن إعلام"، إضافة إلى مزاعم بممارسته ضغوطاً على رؤساء أندية لدعم العرض.وقال سيميرجيان لوكالة "فرانس برس": "المزاعم الموجهة ضد ناصر الخليفي لا أساس لها من الصحة قانونياً أو واقعياً"، مؤكداً أنه تصرف باستقلالية وحياد وموضوعية.وفي سياق منفصل، استبعد الخليفي ترشحه لخلافة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة المقررة في آذار المقبل، مؤكداً رغبته في الاستمرار رئيساً لباريس .