إنفانتينو يعلن انفتاحه على إصلاحات في "الفيفا"

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أبدى رئيس ، جياني إنفانتينو، استعداده لإجراء إصلاحات داخل الهيئة، وذلك في رسالة موجهة إلى رؤساء 211 اتحادا وطنيا وإلى أعضاء مجلس الفيفا.في رسالته، رحب إنفانتينو في رسالته بإجراء مراجعة مستقلة لسياسات الفيفا، وبفتح نقاش حول تعزيز آليات اتخاذ القرار وتحديد صلاحيات .وجاء ذلك بعد انتقادات حادة وجهت إليه بسبب خططه لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولات الفيفا، وفي مقدمتها ، وهو ما دفع إلى التهديد بمقاطعة بطولات الفيفا، والاستعداد لرفع دعوى قضائية، والمطالبة باستقالة إنفانتينو.ويواجه جياني إنفانتينو، الذي يرأس الفيفا منذ عام 2016، معارضة قوية من اتحادات قارية أخرى في وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).ورغم الضغوط، أكد إنفانتينو عزمه الترشح لولاية جديدة في انتخابات رئاسة الفيفا المقررة العام المقبل 2027.