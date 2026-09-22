مدرب البحرين: نريد إعادة كأس الخليج معنا

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رفع الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب منتخب حامل لقب كأس راية التحدي قبل انطلاق مشوار الفريق في نسخة خليجي 27 التي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 23 ايلول الجاري إلى 6 تشرين الاول.قال تالاييتش في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مران الفريق: جئنا إلى جدة للدفاع عن لقبنا ومحاولة إعادة الكأس معنا إلى البحرين مجدداً، لكن المهمة ستكون صعبة للغاية.أضاف المدرب الكرواتي: نحترم جميع المنتخبات المشاركة، والجميع يمتلك الفرص نفسها منذ البداية، ومن يريد أن يصبح بطلاً فعليه إثبات ذلك داخل الملعب.وختم تصريحاته قائلاً: لا مجال للأعذار بالحديث عن الإصابات أو درجات الحرارة، فالحالة المناخية ستكون على جميع فرق البطولة، وبالنسبة لي أحب جدة، وأتمنى الاستمرار هنا أطول فترة ممكنة في مشوارنا بالبطولة.وسيبدأ منتخب البحرين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة من العيار الثقيل يوم الخميس المقبل عندما يواجه نظيره بطل كأس في آخر نسختين.