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رياضة

السعودية في القمة... أغلى منتخبات "خليجي 27" بالأرقام

Lebanon 24
22-09-2026 | 14:48
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السعودية في القمة... أغلى منتخبات خليجي 27 بالأرقام
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تصدّر المنتخب السعودي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تنطلق في جدة، وسط تفاوت كبير بين قيم المنتخبات الثمانية المشاركة.
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وبحسب بيانات "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات نحو 128.77 مليون يورو، تتصدرها السعودية بـ40.68 مليون يورو، تليها الإمارات بـ29.05 مليوناً، ثم قطر بـ20.25 مليوناً، والعراق بـ17.78 مليوناً. وتستحوذ هذه المنتخبات الأربعة على نحو 84% من إجمالي قيمة البطولة.

ورغم تصدر السعودية على مستوى المنتخبات، يمتلك المنتخب القطري أغلى لاعب مشارك في البطولة، وهو أكرم عفيف بقيمة سوقية تبلغ 8 ملايين يورو. وتبلغ قيمة المعز علي 2.5 مليون يورو، وإدميلسون جونيور 1.8 مليون، ما يجعل الثلاثي يستحوذ على أكثر من 60% من قيمة قائمة "العنابي".

ويأتي العراق رابعاً، فيما تبلغ قيمة منتخب عُمان 7.7 ملايين يورو، والبحرين 6.08 ملايين، والكويت 5.08 ملايين، واليمن 2.15 مليون يورو.

ولا تشمل الأرقام عدداً من النجوم الغائبين عن البطولة، ومن بينهم السعودي سعود عبد الحميد، الذي تبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو، إلى جانب سالم الدوسري ومصعب الجوير.
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