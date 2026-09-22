السعودية في القمة... أغلى منتخبات "خليجي 27" بالأرقام

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تصدّر المنتخب السعودي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في بطولة كأس العربي "خليجي 27"، التي تنطلق في جدة، وسط تفاوت كبير بين قيم المنتخبات الثمانية المشاركة.وبحسب بيانات "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات نحو 128.77 مليون ، تتصدرها بـ40.68 مليون يورو، تليها بـ29.05 مليوناً، ثم قطر بـ20.25 مليوناً، والعراق بـ17.78 مليوناً. وتستحوذ هذه المنتخبات الأربعة على نحو 84% من إجمالي قيمة البطولة.ورغم تصدر السعودية على مستوى المنتخبات، يمتلك المنتخب أغلى لاعب مشارك في البطولة، وهو أكرم عفيف بقيمة سوقية تبلغ 8 ملايين يورو. وتبلغ قيمة المعز علي 2.5 مليون يورو، وإدميلسون جونيور 1.8 مليون، ما يجعل الثلاثي يستحوذ على أكثر من 60% من قيمة قائمة "العنابي".ويأتي رابعاً، فيما تبلغ قيمة منتخب عُمان 7.7 ملايين يورو، والبحرين 6.08 ملايين، والكويت 5.08 ملايين، واليمن 2.15 مليون يورو.ولا تشمل الأرقام عدداً من النجوم الغائبين عن البطولة، ومن بينهم السعودي عبد الحميد، الذي تبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو، إلى جانب سالم الدوسري ومصعب الجوير.