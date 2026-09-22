لامين جمال: ألعب لأصنع التاريخ باسمي

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كشف نجم ومنتخب لامين جمال عن طموحاته الكبيرة في مسيرته الكروية، مؤكداً أنه يسعى إلى صناعة التاريخ وترك بصمته الخاصة بعيداً عن مقارنته بأي لاعب آخر.وقال جمال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" ، إنه يريد أن يتذكره الجمهور بعد عقود باعتباره لاعباً صنع اسمه بنفسه، مشدداً على أن هدفه هو أن يكون «لامين جمال» وأن يحجز مكاناً بين عظماء .وتطرق النجم الإسباني إلى سباق ، معتبراً أن مجرد وصوله إلى المنافسة على الجائزة في سن مبكرة يمثل إنجازاً، لافتاً إلى أن أسلوب لعبه وقدرته على إمتاع الجماهير يشكلان أبرز ما يميزه.وأكد جمال أن طموحه لا يتوقف عند الفوز بالكرة الذهبية مرة واحدة، موضحاً أن عقليته تقوم على الاستمرار في المنافسة على الألقاب والعودة للمحاولة في حال عدم تحقيقها.وعن تفوق عليه في سباق الذهبية بالموسم الماضي، أشار جمال إلى الموسم القوي الذي قدمه اللاعب الفرنسي وتتويجه مع بدوري أبطال ، إضافة إلى عامل الخبرة.ويتمسك جمال برفض المقارنات مع نجوم آخرين، وهي فكرة سبق أن عبّر عنها عندما أكد رغبته في أن يتذكره الجمهور باسمه ومسيرته الخاصة.