اكتمال الاستعدادات لانطلاق "خليجي 27"

أكدت اللجنة المنظمة للنسخة الـ27 من بطولة كأس العربي ، اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة اعتباراً من الأربعاء وحتى 6 تشرين الاول المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.وقال للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب إن استضافة لـ"خليجي 27" تحظى بدعم ومتابعة، مؤكداً حرص الاتحاد السعودي على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة، مشيراً إلى أن حفل افتتاح البطولة سيشهد برنامجاً ثقافياً مبسطاً، يعكس الطابع الخاص للبطولة ويرحب بالمنتخبات والجماهير المشاركة.وأوضح أن العمل يتم بالتنسيق بين الاتحاد السعودي والاتحاد واللجنة المنظمة بروح الفريق الواحد ووفق أهداف مشتركة، بما يسهم في إنجاح البطولة وتقديم تجربة مميزة للجماهير والوفود في مدينة جدة، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المعنية عملت على توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحدث.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد السعودي واللجنة المنظمة يعملون بصورة متكاملة بهدف تطوير في المنطقة الخليجية، وتعزيز قيمة بطولة كأس الخليج والحفاظ على خصوصيتها ومكانتها لدى الجماهير.وأشار إلى أن الاتحاد الخليجي يواصل العمل على تطوير مسابقاته، موضحاً أن هناك توجهاً لتوسيع دائرة المشاركة في بطولات الخليج مستقبلاً، بعد الموافقة على مشاركة منتخبات من خارج الاتحادات الخليجية في بطولة تحت 17 سنة، ومنها منتخبات مصر والمغرب والصين.وحول موعد ومكان إقامة النسخة الـ28 من كأس الخليج، أوضح الرميحي أن تحديدها سيكون عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم المقرر عقده في 28 ايلول الجاري، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل بعد صدور القرار واستكمال الإجراءات الخاصة بالاستضافة.