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رياضة

مواجهة أيرلندا وإسرائيل تشتعل قبل صافرة البداية

Lebanon 24
23-09-2026 | 07:48
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مواجهة أيرلندا وإسرائيل تشتعل قبل صافرة البداية
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لم تعد المواجهة بين أيرلندا وإسرائيل مرتبطة بنتيجة مباراة أو ترتيب مجموعة في دوري الأمم الأوروبية. فقبل انطلاق المباراتين المرتقبتين بين المنتخبين، انتقلت تداعيات حرب غزة إلى محيط المنتخب الأيرلندي، ووضعت اللاعبين واتحاد الكرة في قلب جدل سياسي ورياضي متصاعد.
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ويلتقي المنتخبان مرتين خلال أسبوع واحد على أرض محايدة، وسط قيود جماهيرية وإجراءات أمنية مشددة. وتقام المباراة الأولى، المصنفة على أنها مواجهة بيتية لإسرائيل، في مدينة ديبريسن المجرية يوم 27 ايلول، من دون تخصيص تذاكر للمشجعين الأيرلنديين.

أما المباراة الثانية، المصنفة على أنها مواجهة بيتية لأيرلندا، فتقام خلف أبواب مغلقة في مدينة باتشكا توبولا الصربية يوم 4 تشرين الاول، بدلا من العاصمة دبلن.

رسالة من 163 رياضيا

تجاوزت الاعتراضات حدود مشجعي كرة القدم، بعدما وقع 163 رياضيا أيرلنديا رسالة مفتوحة تطالب المنتخب بعدم خوض المباراتين.

وضمت قائمة الموقعين أسماء من ألعاب مختلفة، بينهم العداءة سيارا ماغيان ولاعبة المنتخب الأيرلندي السابقة لويز كوين.

وقال الموقعون إن اللاعبين وضعوا في موقف صعب بسبب قرار الاتحاد الأيرلندي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة المباراتين، لكنهم دعوهم إلى اتخاذ موقف ورفض اللعب.

وبالتزامن، تجمع محتجون خارج الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأيرلندي في دبلن، مطالبين بمقاطعة المباراتين احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان أعضاء الاتحاد الأيرلندي قد صوتوا بأغلبية كبيرة، في نوفمبر الماضي، لمطالبة مجلس إدارة الاتحاد بالسعي إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي ومنعه من المشاركة في المسابقات الأوروبية، لكن "يويفا" رفض الطلب.

كما طلب الاتحاد الأيرلندي عدم وضع منتخبه وإسرائيل معا في القرعات المقبلة. ورد "يويفا" بأن قرارات الفصل بين المنتخبات تدرس بصورة منفردة، وتستند بصورة أساسية إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن وجود صراع مباشر بين الدول المعنية.

اللاعبون غير مرتاحين

أقر مدرب المنتخب الأيرلندي هيمير هالغريمسون بأن اللاعبين لا يشعرون بالارتياح تجاه خوض المباراتين.

وقال إنه تحدث مع أفراد القائمة بصورة منفردة للاستماع إلى مواقفهم، قبل أن يتفق الجميع على تمثيل المنتخب والحفاظ على وحدته.

لكن المدرب أثار مواجهة كلامية عندما قال إن فريقه سيلعب "ضد الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في غزة.

ورد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باتهام هالغريمسون بالجهل والنفاق، مؤكدا أن المنتخب يركز على استعداداته الرياضية.

وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، وتقول إن عملياتها تستهدف حركة حماس.

لماذا قررت أيرلندا اللعب؟

رغم موقفه الداعي إلى تعليق مشاركة إسرائيل، قرر الاتحاد الأيرلندي خوض المباراتين. ويعود ذلك إلى مخاوف من عقوبات رياضية ومالية، إلى جانب احتمال احتساب نقاط المواجهتين لإسرائيل في حال انسحاب المنتخب الأيرلندي.

ويخشى الاتحاد كذلك أن يؤدي رفض اللعب إلى تداعيات على موقع أيرلندا بصفتها إحدى الدول المشاركة في استضافة بطولة أوروبا عام 2028.

وهكذا، ستقام المباراتان بعيدا عن ملعبي المنتخبين وتحت قيود جماهيرية، لكنهما لن تكونا معزولتين عن الشارع. فالاحتجاجات والرسالة المفتوحة والتصريحات المتبادلة حولت المواجهتين إلى اختبار جديد لقدرة المؤسسات الرياضية على الفصل بين كرة القدم والحروب المحيطة بها.
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