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رياضة

إعلامي إسباني يشن هجوما حادا على مورينيو

Lebanon 24
23-09-2026 | 09:48
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إعلامي إسباني يشن هجوما حادا على مورينيو
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شن الإعلامي الإسباني دافيد بيرنابيو هجومًا لاذعًا على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، منتقدًا الطريقة التي يدير بها المدرب المخضرم مشروع الفريق، في ظل تراجع المستوى الفني وتزايد الجدل حول التحكيم، وذلك عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.
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وجاء هجوم بيرنابيو في سياق انتقادات متزايدة للمشروع المدريدي، بعدما خسر ريال مدريد أمام أتلتيكو بنتيجة 2-1 على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد دين هاوسن واحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يواصل مورينيو حديثه عن القرارات التحكيمية عقب اللقاء.
 
وقال بيرنابيو، في حديثه عن الوضع الحالي داخل ريال مدريد، إن الفريق الذي كان شعاره في السنوات الماضية أنه "لا يلعب، بل يفوز فقط" أصبح الآن، من وجهة نظره، لا يقدم المستوى المطلوب ولا يحقق النتائج.

وأضاف أن المشكلة لا ترتبط فقط بالمدرب، وإنما تمتد إلى التخطيط الرياضي، معتبرًا أن النادي لم يعالج بالشكل الكافي رحيل عناصر محورية في خط الوسط، وعلى رأسها توني كروس ولوكا مودريتش، كما لم يحسم ملف التعاقد مع لاعب قادر على أداء الدور الذي كان يمكن أن يقدمه رودري، في وقت لم يمنح فيه النادي، بحسب رؤيته، اهتمامًا كافيًا بصفقة برناردو سيلفا.
 
وتابع الإعلامي الإسباني هجومه على مورينيو، واصفًا إياه بأنه "مدرب عفا عليه الزمن"، مستندًا إلى ابتعاده عن الفوز بلقب الدوري لمدة 11 عامًا، وهي النقطة التي سبق أن استخدمها بيرنابيو نفسه في انتقاد قرار ريال مدريد بإعادة المدرب البرتغالي إلى "سانتياغو برنابيو". (إرم نيوز) 
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