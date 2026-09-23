طرابزون سبور يتحرك قانونياً لحماية محمد صلاح

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أعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات استخدمت اسم وصورة نجمه في إعلانات ومنتجات تجارية من دون الحصول على تصريح.وأوضح النادي أنه رصد، منذ انتقال صلاح إلى صفوفه، شركات وجهات تستخدم صور اللاعب واسمه وقميص في حملات ترويجية، مستفيدة من الشعبية والقيمة التسويقية للنجم المصري.وأكد طرابزون سبور أن ارتداء صلاح قميص الفريق لا يمنح أي جهة خارجية الحق في استغلال اسمه أو صورته تجارياً، أو الإيحاء بوجود تعاون أو تأييد من اللاعب لمنتجات وخدمات معينة.وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً لحقوق صلاح المرتبطة باسمه وصورته، إضافة إلى حقوق النادي في علامته التجارية وسمعته وقيمته الاقتصادية.وكشف النادي أنه بدأ توثيق حالات الاستخدام غير المصرح بها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحق المخالفين، مشدداً على أن تشجيع الفريق أو اللاعب لا يبرر الاستغلال التجاري للحقوق المحمية قانوناً.