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رياضة

بسبب غزة... رئيس وزراء أيرلندا يدافع عن مدرب المنتخب

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:00
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بسبب غزة... رئيس وزراء أيرلندا يدافع عن مدرب المنتخب
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أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن دعمه لمدرب منتخب بلاده هيمير هالغريمسون، بعد تعرض الأخير لانتقادات حادة من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على خلفية تصريحاته بشأن الحرب في غزة.
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وكان الاتحاد الإسرائيلي قد هاجم هالغريمسون بعد تصريحاته قبل المواجهتين المرتقبتين بين أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، والتي قال فيها إن فريقه "يلعب ضد الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى ما يجري في غزة.

ووصف مارتن، خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصريحات الاتحاد الإسرائيلي بحق المدرب بأنها "غير مقبولة"، مطالباً بسحبها، كما أشار إلى حجم القتلى والدمار في قطاع غزة.

من جهته، أعرب هالغريمسون عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، لكنه أقر بأن تصريحاته أثارت اهتماماً واسعاً وأبعدت التركيز عن استعدادات المنتخب لمباراته المقبلة أمام كوسوفو.

وتأتي الأزمة قبل مواجهتي أيرلندا وإسرائيل المقررتين في 27 أيلول و4 تشرين الأول، وسط جدل واسع في أيرلندا بشأن المباراتين، بعدما وقع أكثر من 160 رياضياً أيرلندياً رسالة تطالب بمقاطعتهما، بالتزامن مع احتجاجات رافضة لإقامتهما.
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