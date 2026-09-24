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رياضة

الإمارات تفتتح مشوارها في كأس الخليج برباعية أمام اليمن

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:44
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الإمارات تفتتح مشوارها في كأس الخليج برباعية أمام اليمن
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استهل منتخب الإمارات مشواره في المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين، بتحقيق فوز كبير على اليمن بأربعة أهداف دون رد.

 
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وافتتح نيكولاس خيمينيس التسجيل للأبيض الإماراتي في الدقيقة 26، قبل أن يضيف نادر سهل الهدف الثاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 36.

 

وعزز لوان بيريرا تقدم الإمارات بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول، فيما عاد خيمينيس ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 51.

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