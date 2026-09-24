الإمارات تفتتح مشوارها في كأس الخليج برباعية أمام اليمن

استهل منتخب مشواره في من السابعة والعشرين، بتحقيق فوز كبير على اليمن بأربعة أهداف دون رد.

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وافتتح نيكولاس خيمينيس التسجيل للأبيض في الدقيقة 26، قبل أن يضيف نادر سهل الهدف الثاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 36.

وعزز لوان بيريرا تقدم الإمارات بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول، فيما عاد خيمينيس ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 51.