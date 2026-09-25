دوري الأمم الأوروبية: خاكبو ينقذ هولندا أمام ألمانيا.. واليونان تتصدر بفوز قاتل

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حسم التعادل (1-1) مواجهة هولندا وألمانيا، الخميس، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ومنح فيليكس نميشا المنتخب الألماني هدف التقدم في الدقيقة 32، قبل أن يدرك كودي خاكبو التعادل لهولندا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي المجموعة ذاتها، انفردت اليونان بالصدارة عقب فوز مثير خارج ملعبها على صربيا بهدفين مقابل هدف.
وتقدمت صربيا مبكراً بواسطة أندريجا زيفكوفيتش في الدقيقة الرابعة، فيما عادل كريستوس تزوليس النتيجة في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل أناستاسيوس دوفيكاس هدف الفوز الثمين للمنتخب اليوناني.