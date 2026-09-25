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رياضة

وصفه بـ"المنتهي".. تصريحات حسام حسن عن الشناوي تشعل أزمة في مصر

Lebanon 24
25-09-2026 | 01:56
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وصفه بـالمنتهي.. تصريحات حسام حسن عن الشناوي تشعل أزمة في مصر
وصفه بـالمنتهي.. تصريحات حسام حسن عن الشناوي تشعل أزمة في مصر photos 0
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أثارت تصريحات مدرب منتخب مصر حسام حسن بشأن الحارس محمد الشناوي جدلاً واسعاً، بعدما قال إن قائد الأهلي كان "منتهياً" قبل أن يستعيد مستواه عقب مشاركته مع المنتخب.


وجاءت التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مصر وأنغولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إذ أكد حسن أن استبعاد الشناوي من المعسكر الحالي قرار فني ولا يرتبط بأي خلاف شخصي.
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وأوضح أن الحارس مر سابقاً بفترة ابتعد خلالها عن المشاركة مع ناديه، قبل أن يمنحه المنتخب فرصة اللعب واستعادة مستواه، لكن استخدامه كلمة "منتهياً" فجّر انتقادات واسعة في الأوساط الرياضية المصرية.


ودخل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة على خط الأزمة، مؤكداً أن الشناوي "أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين"، وأن تاريخه ومكانته لاعباً وقائداً يحظيان بتقدير الاتحاد واحترامه.


كما نشر حارس المنتخب المصري السابق عصام الحضري صورة للشناوي، وكتب: "قدمت وهتقدم لمصر الكتير.. يا شنو ما يهزك ريح".


وامتد الغضب إلى داخل النادي الأهلي، إذ نقل قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن مصدر في النادي أن مدير الكرة وائل جمعة تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب، وأبلغه استياء الإدارة من تصريحات حسام حسن. (سكاي نيوز)
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