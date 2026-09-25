تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

برشلونة يرهن المدرجات والبث لـ30 عاماً… هل ابتلع "كامب نو" النادي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2026 | 04:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برشلونة يرهن المدرجات والبث لـ30 عاماً… هل ابتلع كامب نو النادي؟
برشلونة يرهن المدرجات والبث لـ30 عاماً… هل ابتلع كامب نو النادي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم ينتهِ تجديد ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة لكرة القدم بعد، لكن فاتورة التأخير وصلت. ففي 19 أيلول صوّت ممثلو أعضاء نادي برشلونة على تمويل إضافي بقيمة 510 ملايين يورو. يُخصَّص 300 مليون منها لاستكمال أعمال الملعب، ونالت موافقة 89 في المئة من المصوّتين. أما الـ210 ملايين الباقية فستُجمع عبر سندات لتأمين السيولة التي يحتاجها النادي بعدما تأخرت إيرادات الملعب المنتظرة، ونالت موافقة 85 في المئة.
Advertisement
ورشة أكبر من الخطة
يبرّر النادي الكلفة الإضافية بأن الورشة كبرت أكثر مما خُطّط لها. فالمدرج الثاني، وهو جزء من البنية الأصلية التي تعود إلى عام 1957، احتاج إلى أكثر من 3 آلاف عملية تدعيم، بعدما كان المتوقع نحو 800 فقط. كما أُضيفت مساحات جديدة لكبار الشخصيات وتوسعة للمتحف.
وخلال الانتظار دفع النادي ثمن الإقامة المؤقتة في ملعب "مونتجويك"  نحو 17 مليون يورو كلفة تشغيل على مدى موسمين، و24 مليوناً استثمارات إضافية.
ونتيجة لذلك، ارتفع تمويل مشروع "إسباي برسا" لتطوير الملعب من 1.5 مليار يورو إلى 1.8 مليار. وبلغ مجموع الدين المالي للنادي 2.68 مليار يورو.
بيع دخل الملعب قبل افتتاحه
وليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها برشلونة على دخل الملعب قبل أن يكتمل. ففي مطلع عام 2025 باع لصندوقين استثماريين حق استغلال 475 مقعداً لكبار الشخصيات لمدة 30 عاماً، مقابل نحو 100 مليون يورو. أما السندات الجديدة فمضمونة بعائدات البث التلفزيوني من الدوري الإسباني لكرة القدم والمسابقات الأوروبية، وتمتد آجالها حتى عشر سنوات بفائدة ثابتة.
وتفيد الصحافة الإسبانية بأن الشريحة الأولى من إيرادات الملعب الجديد، وقيمتها نحو 125 مليون يورو سنوياً، ستذهب مباشرة إلى الممولين لسداد الفوائد قبل أن يصل أي مبلغ إلى خزينة النادي. وفرض الممولون أيضاً شرطاً واضحاً: أن يعمل 75 في المئة من مقاعد كبار الشخصيات والمقصورات الخاصة بحلول آذار 2027.
رهان الـ450 مليوناً
يراهن برشلونة على أن تبلغ إيرادات الملعب نحو 450 مليون يورو سنوياً عند تشغيله الكامل، مقارنة بنحو 200 مليون قبل التجديد. ووفق الجدول المعلن، يُفترض أن يستوعب الملعب 95 ألف متفرج مطلع عام 2028، ثم يصل إلى طاقته النهائية البالغة 104,600 مقعد في موسم 2028-2029. وقد اختاره الاتحاد الأوروبي منتصف أيلول لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2029.
لكن الامتحان المالي يأتي قبل تلك الليلة بكثير. فكل شهر تأخير يعني دخلاً أقل وفوائد تتراكم. وإذا لم يبدأ الملعب بجني الإيرادات بالسرعة التي يحتاجها النادي، قد لا يكون تمويل الـ510 ملايين آخر قرض يطلبه برشلونة لإكمال مشروع يُفترض أن ينقذ ماليته.
 
مواضيع ذات صلة
ملف لاعب برشلونة ينتهي بعلاقة متوترة مع النادي!
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 13:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"النادي الأمثل لدوري الأبطال".. فيران توريس يغضب جماهير برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 13:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حديقة البطاركة – الديمان" تُعلن حِمى ضمن وادي قاديشا المدرج على لائحة اليونسكو
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 13:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أهداف غيّرت موقعه داخل النادي.. حمزة عبد الكريم يفرض نفسه على برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 13:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

الدوري الإسباني

لكرة القدم

الإسبانية

كرة القدم

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-09-25
Lebanon24
03:37 | 2026-09-25
Lebanon24
02:24 | 2026-09-25
Lebanon24
01:56 | 2026-09-25
Lebanon24
00:09 | 2026-09-25
Lebanon24
23:44 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24