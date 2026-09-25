سكالوني يكشف كواليس مباراة "وداع ميسي" مع الأرجنتين

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قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إنه "بذل جهدا كبيرا" لإقناع ليونيل بالعودة إلى المنتخب الوطني لخوض مباراة وداعية بعد ⁠فترة وجيزة من إعلان اعتزاله، لأنه لم يكن متأكدا من أنه سيظل في منصبه على رأس الجهاز الفني لتنظيم هذه المباراة في وقت لاحق.وكان ميسي قد أعلن اعتزاله دوليا في آب، بعد ما يزيد قليلا عن شهر من خسارة الأرجنتين 1-صفر ‌أمام في نهائي .ومع ذلك، استدعى سكالوني المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان بعد ‌أسابيع لخوض ‌مباراة وداعية أخيرة في لقاء ودي على أرضه ضد بنين في ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في السادس من تشرين الاول.وقال سكالوني للصحفيين الخميس: "أعتقد أن لاعبا مثله يستحق ذلك. شخصيا، قمت ‌بدوري لأنني أردت أن أكون ‌حاضرا في ⁠حفل توديعه".وذكر أنه: "بما أنني لم أكن أعرف ما سأظل هنا لاحقا، فقد بذلنا قصارى جهدنا حتى يتمكن من المشاركة في هذه المباراة. كنا نعلم ⁠كل ما كان ‌يمر به، ومع ذلك، أبدى الرغبة والجهد اللازمين للقدوم والتمكن ⁠من توديع جماهيره، أولئك الذين يحبونه حبا جما".