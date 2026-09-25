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رياضة

سكالوني يكشف كواليس مباراة "وداع ميسي" مع الأرجنتين

Lebanon 24
25-09-2026 | 06:50
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قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إنه "بذل جهدا كبيرا" لإقناع ليونيل ميسي بالعودة إلى المنتخب الوطني لخوض مباراة وداعية بعد ⁠فترة وجيزة من إعلان اعتزاله، لأنه لم يكن متأكدا من أنه سيظل في منصبه على رأس الجهاز الفني لتنظيم هذه المباراة في وقت لاحق.
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وكان ميسي قد أعلن اعتزاله دوليا في آب، بعد ما يزيد قليلا عن شهر من خسارة الأرجنتين 1-صفر ‌أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.

ومع ذلك، استدعى سكالوني المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان بعد ‌أسابيع لخوض ‌مباراة وداعية أخيرة في لقاء ودي على أرضه ضد بنين في ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في السادس من تشرين الاول.

وقال سكالوني للصحفيين الخميس: "أعتقد أن لاعبا مثله يستحق ذلك. شخصيا، قمت ‌بدوري لأنني أردت أن أكون ‌حاضرا في ⁠حفل توديعه".

وذكر أنه: "بما أنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأظل هنا لاحقا، فقد بذلنا قصارى جهدنا حتى يتمكن من المشاركة في هذه المباراة. كنا نعلم ⁠كل ما كان ‌يمر به، ومع ذلك، أبدى الرغبة والجهد اللازمين للقدوم والتمكن ⁠من توديع جماهيره، أولئك الذين يحبونه حبا جما".
 
وتحدث سكالوني عن ميسي قائلا: "إذا أردنا تكريمه، ⁠فعلينا أن نفعل ذلك فورا.. قد تفقد اللحظة سحرها إذا تأخرنا".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد تلقى أي مستجدات بشأن مستقبله، قال سكالوني إنه سيجتمع مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في الأيام المقبلة.

وقال: "إنه حلم أصبح حقيقة، لكن هذا لا يعني أنني ‌يجب أن أتمسك بهذا المنصب إلى الأبد".

وأضاف: "هناك شروط معينة نحتاج إلى مناقشتها مع الرئيس وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق". (سكاي نيوز عربية) 
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